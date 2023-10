Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, aber Alex Formenton kehrt zu den BiancoblÃ¹ zurÃ¼ck!

Artikel anhören Ambrì. (PM HCAP / EM) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Alex Formenton bis zum 31. Dezember 2023 bekannt...

Artikel anhören Artikel anhören

Ambrì. (PM HCAP / EM) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung von Alex Formenton bis zum 31. Dezember 2023 bekannt zu geben – mit einer Option zu Gunsten des Clubs, den Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/2024 zu verlängern.

In der vergangenen Saison erzielte Formenton 13 Punkte in 22 Spielen (10 Tore und 3 Assists) in der National League und 6 Punkte in 4 Spielen am Spengler Cup.

Die Situation von Formenton aus der letzten Saison ist unverändert. Der Verein ist sich bewusst, dass die Ermittlungen gegen den Spieler noch nicht abgeschlossen sind und dass es bis heute keine Anklage oder Verurteilung gegen ihn gibt. Der Verein behält sich das Recht vor, die vertragliche Situation mit dem Spieler zu überprüfen, sollten sich neue Erkenntnisse ergeben.

Der Spieler seinerseits hat die Möglichkeit, jederzeit in die NHL zurückzukehren, falls die zweite wie bereits die erste Untersuchung ohne Ergebnis endet. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen werden der Spieler und der Verein keine weiteren Erklärungen zur Situation abgeben.

Der HC Ambrì-Piotta heisst Alex herzlich willkommen zurück in der Leventina und wünscht ihm eine erfolgreiche Saison.

Hintergrund: Formenton war 2018 als Mitglied der U20-Nationalmannschaft Kanadas Teil einer Untersuchung in einem mutmaßlichen Missbrauchs-Skandal. Eine Untersuchung, die zu keiner Anklage führte. Es ging in dem Fall, um eine junge Frau, die angeblich von mehreren Eishockeyspielern missbraucht wurde. Die Justiz beschäftigt sich weiterhin damit.

5479 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten