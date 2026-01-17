Erkrankung in der Familie: Leon Draisaitl fliegt nach Deutschland und fehlt den Oilers vorerst

Edmonton, AB. (PM Oilers / EM) Stürmer Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers wird sich aufgrund einer Erkrankung in der Familie in Deutschland kurzzeitig aus dem Team der Oilers zurückziehen.

Er wird voraussichtlich Ende nächster Woche zurückkehren. Das teilten die Oilers am heutigen Abend mit.

Im Namen von Leon bittet der Verein um Wahrung seiner Privatsphäre.

Voraussichtlich wird der zweitbeste Scorer der Oilers damit in den Spielen bei den Vancouver Canucks, sowie gegen die St. Louis Blues und die New Jersey Devils fehlen.

Möglicherweise sind auch die Partien gegen die Pittsburgh Penguins und die Washington Capitals am kommenden Wochenende gefährdet.

Neben seiner herausragenden Rolle im Team der Oilers ist Draisaitl auch Kopf und Leader deutschen Auswahl für die olympischen Winterspiele im Februar.



! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!