Erkenntnisreiche Woche fÃ¼r DEB-Nachwuchsteams

München. (PM DEB) Die Nachwuchsmannschaften der U18-Frauen und der U17-, U18- und U20-Männer waren in ganz Europa unterwegs, um ihre Lehrgänge abzuhalten und Länderspiele zu absolvieren.

Für alle Teams ein wichtiger Schritt, um Erkenntnisse für die jeweiligen Saison-Höhepunkte zu erlangen.

U18-Frauen bei 4-Nationen-Turnier in Finnland

Die U18-Nationalmannschaft reiste für drei Länderspiele ins finnische Vierumäki. Gegnerinnen dort waren die Mannschaften aus Finnland, Tschechien und Japan. Josef Huber fungierte als Headcoach, für das von U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch formierte Team.

U18-Frauen-Cheftrainer Josef Huber: „Wir sind mit der Gesamtleistung der Mannschaft sehr zufrieden. Die Vorbereitungsphase in Finnland wurde intensiv genutzt, um taktische und spielerische Elemente zu vertiefen, die von der Mannschaft gut umgesetzt wurden. Die neu integrierten Spielerinnen, die erstmals an einer U18-Maßnahme teilnahmen, haben ihren Part teils sehr gut gemacht und das Team unterstützt. Insbesondere der Sieg gegen Tschechien war ein großer Schritt für uns und zeigt, dass Potenzial in der Mannschaft steckt. Das Ziel der Maßnahme war es, eine solide Grundlage für die bevorstehenden Herausforderungen und die anstehende Weltmeisterschaft zu schaffen, was erfolgreich umgesetzt wurde. Unsere Aufgabe besteht nun darin, die gewonnenen Erfahrungen zu nutzen, um auf die kommenden Herausforderungen gut vorbereitet zu sein.“

Ergebnisse der U18-Frauen beim 4-Nationen-Turnier in Vierumäki (FIN)

09.11.2023 | Finnland – Deutschland 6:1 (Tor: Hoppe)

10.11.2023 | Deutschland – Tschechien 3:2 (Tore: Weichenhain, Seyrer, Rose)

11.11.2023 | Deutschland – Japan 1:2 (Tor: Bergmann)

U17-Männer: 4-Nationen-Turnier im schweizerischen Monthey

Auch die U17-Nationalmannschaft hatte die Gelegenheit, sich im internationalen Vergleich zu messen. Neben den drei gemeinsamen Trainingseinheiten trat das DEB-Team im Rahmen des Lehrgangs gegen die europäische Konkurrenz aus Frankreich, der Schweiz und der Slowakei an.

U17-Honorar-Bundestrainer Philip Kipp: „Insgesamt war die Woche eine gute und wichtige Erfahrung für die Mannschaft. Wir haben gesehen, dass wir bei dem internationalen Tempo noch Schwierigkeiten hatten unser Spiel einfach zu halten und konsequent die Situationen zu Ende zu spielen. Beim ersten Spiel gegen Frankreich, mussten wir die Niederlage aufgrund mangelnder Chancenverwertung hinnehmen. Bei der Partie gegen die Schweizer hatten wir Probleme mit der Scheibe bei hohem Druck und haben dann teilweise nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Positiv festzuhalten gilt, dass wir uns im Laufe des Lehrgangs stets gesteigert haben und gegen den späteren Turniersieger, die Slowakei, ein wirklich gutes Spiel gemacht haben. Diese Energie nehmen wir nun mit in den nächsten Lehrgang.“

Ergebnisse der U17-Männer beim 4-Nationen-Turnier in Monthey (SUI)

10.11.2023 | Deutschland – Frankreich 1:3 (Tor: Kose)

11.11.2023 | Schweiz – Deutschland 7:4 (Tore: Kose, R. Griva, Brandt, G. Griva)

12.11.2023 | Slowakei – Deutschland 4:3 n.P. (Tore: Warnecke, Kessler, Schneider)

U18-Maßnahme bei Rankel-Premiere in der Slowakei

Die U18-Männer absolvierten ein 3-Nationen-Turnier im slowakischen Poprad. Das Team um U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel trat hierbei gegen die Nachwuchsauswahlen der Slowakei und Dänemark an. Für André Rankel war es der erste offizielle Einsatz als U18-Cheftrainer.

U18-Honorar-Bundestrainer André Rankel: „Wir hatten uns für diesen Lehrgang vorgenommen an Kleinigkeiten und an unserem System zu arbeiten. Was uns wichtig war, dass wir uns von Spiel zu Spiel jeweils ein Stückchen steigern. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir während der Maßnahme als Team noch mehr zusammengewachsen und immer füreinander eingestanden sind. Die Mannschaft hat die Vorgaben, die das Trainerteam gemacht hat, stets gut umgesetzt. Unser Ziel für den nächsten Lehrgang ist es, daran anknüpfen und uns auch hier wieder, auf der Reise zu unserer WM, steigern zu können.“

Ergebnisse der U18-Männer beim 3-Nationen-Turnier in Poprad (SVK)

08.11.2023 | Slowakei – Deutschland (Testspiel) 4:1 (Tor: Boos)

09.11.2023 | Slowakei – Deutschland 4:3 n.P. (Tore: Boos, Schwarz, Farkas)

10.11.2023 | Deutschland – Dänemark 3:1 (Tore: 2x Seidl, Boos)

Letzte Maßnahme vor U20-WM in Füssen und Peiting

Während des 2-Nationen-Turniers in Füssen und Peiting stellte sich das deutsche Team hier, in Vorbereitung auf die Ende Dezember anstehende IIHF-U20-Weltmeisterschaft, in drei Partien gegen die finnische Nachwuchsauswahl unter Beweis. Die U20-Männer lieferten drei denkbar knappe Spiele gegen die Finnen ab.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Es war zu diesem Zeitpunkt genau die richtige Maßnahme und somit ein guter Test für unsere Mannschaft. Wir hatten die erwartet schweren Spiele gegen eine starke finnische Mannschaft und unser Team hat gesehen und auch gelernt, was es heißt, auf internationalem Level erfolgreich zu spielen. Wir haben noch nicht in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen, das müssen die Spieler noch lernen, daher war der Lehrgang eine sehr gute Erfahrung. Die gewonnenen Erkenntnisse müssen wir in den nächsten Vorbereitungsspielen, aber vor allem dann bei der WM umsetzten.“

Ergebnisse der U20-Männer in Füssen und Peiting

08.11.2023 | Deutschland – Finnland 4:5 (Tore: Elias, Assavolyuk, Kechter, Bicker)

09.11.2023 | Deutschland – Finnland 6:7 n.V. (Tore: Brandl, 3 x Bicker, Kechter und Elias)

11.11.2023 | Deutschland – Finnland 2:3 n.V. (Tore: Elias, Kechter)

