Erik Gollenbeck is back: Allrounder kehrt zu den Saale Bulls zurÃ¼ck

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Erik Gollenbeck präsentieren die Saale Bulls nicht nur ihren ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2024/25, sondern zugleich auch einen Rückkehrer.

Bereits in der Saison 2021/22 gehörte der frühere Junioren-Nationalspieler dem halleschen Kader an und steuerte neun Tore und 13 Vorlagen zum Gewinn der Nord-Meisterschaft bei.

Der flexibel einsetzbare Gollenbeck erlernte das Eishockey-ABC beim ETC Crimmitschau. Über Stationen im Nachwuchsbereich von Berlin und Mannheim, einer Spielzeit in der North American Hockey League (NAHL) in Übersee sowie einer halben Saison in der Red-Bull-Akademie schaffte dieser direkt den Sprung in die DEL2. Nach vier Jahren und 164 Einsätzen für die Eispiraten Crimmitschau zog es den Rechtsschützen in den Süden. Unterbrochen von einer Saison für den Zweitligisten Landshut, stand der Kufencrack für Selb und Deggendorf in der Oberliga Süd auf dem Eis.

Im Anschluss an seine erste Spielzeit für die Saale Bulls lief der 28-Jährige für Bad Tölz sowie zuletzt den Liga-Rivalen Hamm auf. Als Kapitän führte Gollenbeck die Eisbären erstmals in die Playoffs. Nun also die Rückkehr der Nummer 41 an die Saale, wo Gollenbeck nicht nur auf dem Eis seinen Mann stehen, sondern fortan in der Geschäftsstelle auch seine Expertise und sein Know-how im Bereich Marketing & Design zur Verfügung stellen wird.

Der MEC Halle 04 heißt Erik Gollenbeck wieder recht herzlich in der Händelstadt willkommen, freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünscht eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2024/25 im Bulls-Trikot. (Jy)

Weitere Kader-News:

Die Saale Bulls haben sich zudem von drei Akteuren aus dem Kader der Saison 2023/24 verabschiedet. Unser Stürmer Martynas Grinius und unser Goalie Nils Velm verlassen die Saale Bulls.

Auch Victor Knaub wird nicht mehr für die Saale Bulls auflaufen. Die Verantwortlichen der Saale Bulls und Victor konnten sich leider nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Kufencrack hat das Vertragsangebot der Saale Bulls abgelehnt. Wir hätten den Offensivmann gerne weiterhin im Bulls-Aufgebot gesehen und bedauern, dass Victor nicht mehr für uns auflaufen wird.

Die Saale Bulls bedanken sich ausdrücklich für den Einsatz und die Leidenschaft der drei Spieler im halleschen Trikot und wünschen diesen auf ihrem weiteren Weg sportlich und privat alles erdenklich Gute.