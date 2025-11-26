Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Der Stürmer der Lausitzer Füchse, Eric Valentin, fällt verletzungsbedingt aus.

Der 28-jährige Offensivspieler zog sich in der Auswärtspartie am vergangenen Sonntag beim ESV Kaufbeuren eine Oberkörperverletzung zu.

Nach ersten medizinischen Untersuchungen steht fest, dass Eric für längere Zeit ausfallen und frühestens in acht Wochen wieder zur Verfügung stehen wird.

Valentin stand in dieser Saison in allen 18 Partien für die Füchse auf dem Eis und war ein wichtiger Teil der Offensive.

Die Lausitzer Füchse wünschen ihm einen reibungslosen Heilungsverlauf und eine schnelle Rückkehr ins Team.

