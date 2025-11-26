Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Injury list Eric Valentin fällt verletzungsbedingt aus
Injury listLausitzer Füchse

Eric Valentin fällt verletzungsbedingt aus

26. November 20251 Mins read52
Share
Eric Valentin - © J. Gieschel
Share

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Der Stürmer der Lausitzer Füchse, Eric Valentin, fällt verletzungsbedingt aus.

Der 28-jährige Offensivspieler zog sich in der Auswärtspartie am vergangenen Sonntag beim ESV Kaufbeuren eine Oberkörperverletzung zu.

Nach ersten medizinischen Untersuchungen steht fest, dass Eric für längere Zeit ausfallen und frühestens in acht Wochen wieder zur Verfügung stehen wird.

Valentin stand in dieser Saison in allen 18 Partien für die Füchse auf dem Eis und war ein wichtiger Teil der Offensive.

Die Lausitzer Füchse wünschen ihm einen reibungslosen Heilungsverlauf und eine schnelle Rückkehr ins Team.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

546
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Indians unterliegen Stuttgart

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC Red Bull MünchenInjury list

Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den...

By25. November 2025
ESV KaufbeurenInjury list

ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren und Stürmer Joe...

By25. November 2025
! +Eisbären BerlinInjury list

Der nächste wochenlange Ausfall: Eisbären-Stürmer Ty Ronning fällt verletzt aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die nächste Verletzung verkünden. Ty...

By25. November 2025
ESV KaufbeurenLausitzer Füchse

ESVK unterliegt den Lausitzer Füchsen mit 2:3 nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum 18. Spieltag empfing der ESV Kaufbeuren in der...

By24. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten