Eric Stephan und Mike Mieszkowski tragen nicht mehr das LÃ¶wen-Trikot

Frankfurt. (PM Löwen) Der Verteidiger und der Stürmer werden in der Saison 2021/2022 nicht mehr für das Löwen-Rudel auflaufen. Die Löwen Frankfurt vermelden weitere...

Frankfurt. (PM Löwen) Der Verteidiger und der Stürmer werden in der Saison 2021/2022 nicht mehr für das Löwen-Rudel auflaufen.

Die Löwen Frankfurt vermelden weitere Abgänge: Eric Stephan und Mike Mieszkowski sind in der kommenden Spielzeit 2021/2022 nicht mehr Teil des Löwen-Teams.

Wir bedanken uns bei beiden Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft.

Stephan (27) kehrte während der abgelaufenen Saison von den Bietigheim Steelers an den Main zurück und absolvierte 26 Spiele (2Tore, 5 Assists) für die Löwen Frankfurt.

Mike Mieszkowski (28) wechselte in der Saison 2019/2020 zu den Löwen und erzielte 23 Punkte in 63 Spielen.