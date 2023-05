Eric Peters kommt von den Wiehl Penguins

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22jährige Stürmer Eric Peters wechselt vom TuS Wiehl an den Sandbach. Eric ging den für viele Spieler des TuS...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22jährige Stürmer Eric Peters wechselt vom TuS Wiehl an den Sandbach.

Eric ging den für viele Spieler des TuS Wiehl typischen Weg. Seine Ausbildung erhielt er bei den Kölner Haien, bis er in der Saison 2020/ 2021 ins Oberbergische wechselte. Mit der U20, der 1b und der ersten Mannschaft des TuS war er in der Saison aktiv und schaffte in der Saison darauf mit der ersten Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga. Dort erzielte er in der Saison 2022/ 2023 in 23 Spielen 15 Tore und gab 21 Vorlagen.

Nicht nur wegen dieser Werte hatte Cheftrainer Frank Gentges ihn schon im Laufe der Spielzeit im Auge: „Eric ist mir in allen Spielen gegen uns in der Vorwärtsbewegung extrem positiv aufgefallen. Er war immer sehr gefährlich, wenn es Richtung unser Tor ging und er hat unsere Defensive mehr als gefordert. Nach dem, was ich wahrgenommen habe, zeichnet ihn sein direkter Weg zum Tor und sein Spielverständnis aus. Deutlich zu sehen war auch, dass er, trotz der vielen Eiszeiten die er hatte, in den einzelnen Wechseln in den Offensivsituationen immer sehr intensiv war. Ich gehe fest davon aus, dass Eric auch bei uns ein sehr guter Scorer sein und seine Quote nochmal steigern wird.“

Eric Peters trägt in Ratingen die Nummer 82.

2897 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.