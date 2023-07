Ã‰ric Landry und Corsin Camichel vervollstÃ¤ndigen den biancoblÃ¹ technischen Staff

Artikel anhören Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Einstellung von Éric Landry als zweiten Assistenztrainer und Corsin Camichel als...

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Einstellung von Éric Landry als zweiten Assistenztrainer und Corsin Camichel als Mentaltrainer bekannt zu geben.

Éric hat in seiner Karriere 68 Spiele in der NHL für die Calagry Flames und die Montréal Canadiens bestritten, 110 in der KHL und 263 in der National League, davon 2 Saisons im weiß-blauen Trikot des HCAP. Als Trainer war der Jahrgang ’75 von 2011 bis 2020 Assistenztrainer und Trainer der Gatineau Olympiques in der Quebec Major Junior Hockey League und in den letzten drei Saisons Trainer der Ticino Rockets.

Corsin blickt auf eine lange Karriere in der National League zurück, wo er während 13 Saisons für Davos, Bern, Ambrì-Piotta und Zug spielte und 577 Einsätze sammelte. Der Jahrgang ’81 schlug nach seiner Spielerkarriere die Trainerlaufbahn ein und war Assistent der U20-, U19- und EVZ-Akademie-Nationalmannschaften sowie Trainer der U20-Elite von Zug. Camichel beschloss dann, sich auf den mentalen Aspekt der Leistung zu konzentrieren und begann Athleten individuell zu coachen. Der weiss-blaue Verein ist sehr glücklich, mit Corsin eine Vereinbarung getroffen zu haben und eine weitere wichtige Fachperson für die Entwicklung der Athleten zu gewinnen.

