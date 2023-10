Eric HÃ¶rdler: „Es ist ein unbeschreibliches GefÃ¼hl, mein erstes Tor in der DEL erzielt zu habenâ€œ – EisbÃ¤ren erteilen auch Wolfsburg eine Lektion und sind neuer TabellenfÃ¼hrer

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den vierten Sieg in Serie eingefahren. Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys...

Artikel anhören Artikel anhören

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben den vierten Sieg in Serie eingefahren.

Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 5:0 durch. Durch diesen Erfolg kletterten die Eisbären an die Tabellenspitze der PENNY DEL. Für Kai Wissmann war dieses Spiel die 350. DEL-Partie der Karriere.

Ty Ronning (3.) brachte die Gäste früh im Startdrittel in Führung. Auch dank einiger starker Paraden von Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand blieb es nach dem ersten Spielabschnitt bei dieser 1:0-Führung der Berliner. Im Mitteldrittel erhöhte zunächst Eric Mik (31./6-5) für den Hauptstadtclub, ehe Marcel Noebels (34.) den dritten Berliner Treffer nachlegte. Kurz nach Beginn des Schlussabschnitts baute Tobi Eder (41./SH1) den Eisbären-Vorsprung in Unterzahl weiter aus. Hildebrand vereitelte im weiteren Spielverlauf erneut einige gute Abschlussmöglichkeiten der Gastgeber. Eric Hördler (56.) sorgte dann mit seinem ersten DEL-Tor für den 5:0-Endstand. Für Jake Hildebrand war es die zweite Partie der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Am nächsten Spieltag bestreiten die Eisbären Berlin ihr drittes Heimspiel der DEL-Saison. Am Freitag, den 13. Oktober gastieren die Straubing Tigers in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir hatten zunächst einen schwierigen Start in die Partie. Nach dem Startdrittel haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen. Je länger das Spiel dann lief, desto besser wurden wir. Wir sind aktuell in guter Verfassung und treten als Einheit auf. Das sieht man auf dem Eis.“

Eric Hördler (Stürmer Eisbären Berlin): „Wolfsburg hat heute alles gegeben und gut gespielt. Wir haben aber sehr gut zusammengespielt und unsere Chancen genutzt. Jake Hildebrand hat unglaublich gehalten. Wir sind eine super Mannschaft und halten alle zusammen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, mein erstes Tor in der Deutschen Eishockey Liga erzielt zu haben.“

Endergebnis

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Aufstellungen

Grizzlys Wolfsburg: Strahlmeier (Weitzmann) – Zajac, Ramage; Krupp, O’Connor; Möser, Button; Martinovic – White, Miele, Machacek; Dumont, Beaudin, Wilkie; Archibald, Feser, Schinko; Kneisler, Pfohl, Chrobot – Trainer: Mike Stewart

Eisbären Berlin: Hildebrand (Quapp) – Müller, Wissmann (C); Melchiori, Finkelstein; Geibel, Ellis (A); Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Tiffels, Byron, Ronning; Heim, Cormier, Eder; Mik, Hördler, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 02:37 – Ronning (Tiffels, Byron) – EQ

0:2 – 30:35 – Mik – 6-5

0:3 – 33:04 – Noebels (Boychuk, Pföderl) – EQ

0:4 – 40: 19 – Eder (Tiffels) – SH1

0:5 – 55:02 – Hördler (Bartuli, Mik) – EQ

Strafen Grizzlys Wolfsburg: 8 (2, 6, 0) Minuten – Eisbären Berlin: 14 (8, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter Sean MacFarlane, Bastian Steingross (Tom Giesen, Tobias Treitl)

Zuschauer 3.826

5279 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten