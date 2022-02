Eric GÃ©linas zum SCB

Bern. (PM SCB) Der SCB hat für die beiden kommenden Saisons den Verteidiger Eric Gélinas verpflichtet. Der 30-jährige Kanadier spielt seit 2019 beim schwedischen...

Bern. (PM SCB) Der SCB hat für die beiden kommenden Saisons den Verteidiger Eric Gélinas verpflichtet.

Der 30-jährige Kanadier spielt seit 2019 beim schwedischen Club Rögle BK, wobei er in der laufenden Saison einen kurzen Abstecher in die AHL gemacht hat. In der letzten Saison erzielte der 193 cm grosse, 98 kg schwere Verteidiger in Schweden in 60 Spielen 41 Scorerpunkte (9 Tore / 32 Assists) und war mit Rögle Playoff-Finalist. Total hat Eric Gélinas in Schweden bisher 118 Spiele (66 Scorerpunkte) absolviert. Der Kanadier spielte zuvor sowohl in der NHL (189 Spiele) als auch in der KHL (52 Spiele). Eric Gélinas ist nicht verwandt mit dem Stürmer Martin Gélinas, der in der Saison 2008/09 für den SCB spielte.

«Eric Gélinas entspricht genau dem Anforderungsprofil, das wir für einen ausländischen Verteidiger erstellt haben. Er bringt Führungsqualitäten, Härte und ein starkes Zwei-Weg-Spiel mit», sagt Sportchef Andrew Ebbett.