Erheblicher Kostenanstieg: Selber WÃ¶lfe Fanprojekt kann in der anstehenden Saison keinen Sonderzug organisieren

Selb. (PM Wölfe) Obwohl der Spielplan kaum attraktive Ziele hergegeben hat, wollte der Zusammenschluss der offiziellen Fanclubs der Selber Wölfe in der kommenden Saison wieder einen Sonderzug organisieren.

Leider wird daraus nun doch nichts.

Erheblicher Kostenanstieg

Im Namen des Fanprojekts Selb e.V. übermitteln wir folgende Mitteilung: „Die Sonderzüge zu den Spielen unserer Selber Wölfe waren fast durchgehend echte Highlights in der Geschichte unseres Fanprojekts, auch wenn wir sportlich eher selten viel zu feiern hatten. Nach einem Jahr Pause seit Ravensburg und mit dem letztjährigen Buskonvoi nach Kaufbeuren haben wir uns deshalb in diesem Sommer mal wieder Gedanken zu diesem Thema gemacht.

Trotz wenig vielversprechender Termine zum Jahreswechsel und keinem neuen Highlight-Gegner in der Liga – die Blue Devils sind auf Grund der Entfernung (und Stadiongröße) leider kein sinnvolles Sonderzug-Ziel – hätten wir uns dem Aufwand gerne am 01. November mit dem Auswärtsspiel in Kassel angenommen, da hier ein Feiertag gefolgt vom Wochenende zumindest terminlich sinnvoll klingt.

Leider mussten wir beim Einholen von Preisen feststellen, dass wir bei ca. gleicher Fahrstrecke wie nach Ravensburg eine Kostenerhöhung von über 50% angeboten bekamen. Wir müssten somit auch den Fahrpreis um einen ähnlichen Prozentsatz erhöhen oder unsere Sponsoreneinnahmen für den Zug fast vervierfachen.

Für uns auch in der Kürze der Zeit bis Mitte September, dem Termin der Vertragsunterzeichnung, nicht realistisch.

Aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr – und befürchtungsweise bis zur Elektrifizierung der Bahnstrecken in Nordbayern – keinen Sonderzug anbieten können. Wir hoffen auf euer Verständnis.

Euer Fanprojekt Selb e.V.“