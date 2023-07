Ergebnisse der Ligentagung des EHV NRW

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hatte für den 15.07.2023 alle nordrhein-westfälischen Eishockeyvereine zur Ligen – und Arbeitstagung für die Saison 2023 /...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Eishockeyverband NRW hatte für den 15.07.2023 alle nordrhein-westfälischen Eishockeyvereine zur Ligen – und Arbeitstagung für die Saison 2023 / 2024 nach Düsseldorf eingeladen.

Dort wurde unter anderem die Zusammensetzung der Regionalliga NRW für die Saison 2023/2024 bekannt gegeben.

Neben den Ratinger Ice Aliens werden folgende Mannschaften teilnehmen:

Real Stars Bergisch Gladbach

Eisadler Dortmund

Neusser EV

Wiehl Penguins

EHC Troisdorf

EC Bergisch Land

Sieben Mannschaften spielen zunächst eine Doppelrunde, ehe es dann anschließend in die Pre Play-Offs geht. Es folgt ein Play-Off Halbfinale, am Ende wird der Meister in einem Finale im best of five Modus ermittelt.

Weitere Informationen und der endgültige Spielplan folgen zeitnah nach Finalisierung aller Termine.

787 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten