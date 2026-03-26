Ergebnisse der â€ž5-Sterne-Zertifizierungâ€œ stehen fest

MÃ¼nchen. (PM DEB / PM EislÃ¶wen) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat gemeinsam mit der PENNY DEL und der DEL2 die Zertifizierungsphase im Rahmen des â€ž5-Sterne-Nachwuchsprogrammsâ€œ erfolgreich abgeschlossen.

Nach umfangreichen Vor-Ort-Analysen und einer abschlieÃŸenden Bewertung aller erhobenen Daten ziehen die verantwortlichen Vereinsbetreuer und Talententwickler der drei hÃ¶chsten deutschen Spielklassen eine positive Bilanz. Uli Liebsch (PENNY DEL), Markus Gleich (DEL2) und Florian Ondruschka (DEB-Ligen) sehen insgesamt stetige Fortschritte in der strukturellen und sportlichen Entwicklung der betreffenden Vereine.

Ergebnisse der Saison 2025/2026 fallen positiv aus<7H3>

LigenÃ¼bergreifend kÃ¶nnen die jeweiligen Vereinsbetreuer ein positives Fazit der diesjÃ¤hrigen â€ž5-Sterne-Zertifizierungâ€œ ziehen: In der PENNY DEL haben in diesem Jahr mit den EisbÃ¤ren Berlin, den Dresdner EislÃ¶wen, den Iserlohn Roosters, den KÃ¶lner Haien und Adler Mannheim gleich fÃ¼nf Clubs die â€ž5-Sterne-Plusâ€œ-Bewertung erhalten. Dazu kommen noch zwei weitere Clubs (Augsburger Panther und Schwenninger Wild Wings), die auf 5 Sterne kamen.

Im Vorjahr gab es in der DEL2 erstmals eine â€ž5-Sterne-Plusâ€œ-Bewertung, in diesem Jahr erhalten mit dem EV Landshut und der DÃ¼sseldorfer EG gleich zwei Vereine diese Auszeichnung.

In den DEB-Oberligen sind weiterhin positive Entwicklungen zu erkennen. ZusÃ¤tzlich finden immer mehr Kinder den Weg in die Eishallen. Mit dem EC Bad TÃ¶lz ist in dieser Saison wieder ein Verein mit einer â€ž5-Sterneâ€œ-Bewertung dabei.

5-Sterne-Zertifizierung

Das â€ž5-Sterne-Nachwuchsprogrammâ€œ ist ein zentraler Baustein im sportlichen Gesamtkonzept des DEB und dient den Vereinen als Orientierungshilfe fÃ¼r eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Nachwuchsarbeit. Es liefert sowohl strukturelle Leitlinien als auch inhaltliche Impulse fÃ¼r die Gewinnung und gezielte FÃ¶rderung junger Spielerinnen und Spieler. Die Bewertung der teilnehmenden Clubs erfolgt im Rahmen von Vor-Ort-Terminen durch die zustÃ¤ndigen Vereinsbetreuer, die ihre EinschÃ¤tzungen auf Grundlage eines detaillierten Kriterienkatalogs vornehmen. Die Beurteilung erstreckt sich Ã¼ber alle relevanten Bereiche â€“ von MaÃŸnahmen zur Nachwuchsgewinnung bis hin zur Ausbildung in den Ã¤lteren JahrgÃ¤ngen. Besonders hohe Anforderungen gelten dabei in den oberen Altersklassen bis zur U20, wo TrainingsqualitÃ¤t, individuelle FÃ¶rderung und langfristige Entwicklung im Fokus stehen.

Neuerungen â€ž5-Sterne-Programmâ€œ

Die neu geschaffene Position des â€žHead of Coachesâ€œ wird in vielen Nachwuchsabteilungen strukturelle Anpassungen nach sich ziehen. Das Ziel ist es, die Nachwuchsarbeit weiter zu professionalisieren und fÃ¼r Entlastung der Mannschaftstrainer zu sorgen. Die Trainerentwicklung in den Vereinen soll vorangetrieben sowie die inhaltliche Stringenz in der Ausbildung sichergestellt werden.

Die EinfÃ¼hrung von Vollzeittrainern im START-Bereich (U11 und jÃ¼nger) wird viele kleinere Vereine vor Herausforderungen stellen – dennoch gilt dieser Schritt als notwendig, um eine nachhaltige Weiterentwicklung in der Nachwuchsarbeit zu gewÃ¤hrleisten.

Stimmen zur â€ž5-Sterne-Zertifizierungâ€œ

DEB-Cheftrainer Talententwicklung und Vereinsbetreuung Florian Ondruschka: â€žWir kÃ¶nnen nach der Saison 2025/2026 ein positives Fazit ziehen. Die Vereine haben erneut groÃŸe Anstrengungen unternommen, um die Bedingungen zur Spielerentwicklung vor Ort weiter zu verbessern. Uns ist bewusst, dass insbesondere viele kleine Vereine vor groÃŸen Herausforderungen stehen, um sich zu nachhaltigen und stabilen Standorten zu entwickeln, die eine gute Ausbildung fÃ¼r unsere Kinder gewÃ¤hrleisten. Auf diesem Weg mÃ¶chten wir weiterhin unterstÃ¼tzend zur Seite stehen. AbschlieÃŸend mÃ¶chten wir uns noch bei allen FunktionÃ¤ren, Trainern und Helfern fÃ¼r ihr herausragendes Engagement bedanken.â€œ

Koordinator fÃ¼r den deutschen Eishockey-Nachwuchs in Kooperation mit der Deutschen Eishockey Liga Uli Liebsch: â€žAuch wenn zwei der Stammvereine aus der PENNY DEL in der Sterne-Bewertung abgerutscht sind, gibt es viele positive Entwicklungen im Rahmen des 5-Sterne-Programms. Gerade im Grundlagen- und Aufbaubereich begeistern sich, dank ungebrochenem Zuwachs, immer mehr Kinder fÃ¼r unseren Sport. Mit dem Wachstum steigt zugleich unser Anspruch. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die QualitÃ¤t der inhaltlichen Ausbildung weiter zu erhÃ¶hen. Bei den Rahmenbedingungen ist positiv, dass immer mehr Kooperationen mit Schulen mÃ¶glich werden, um zusÃ¤tzliche Trainingszeiten wÃ¤hrend der Unterrichtszeit zu ermÃ¶glichen. Ein groÃŸer Dank geht an alle Vereinsoffiziellen, Trainer, Betreuer und Eltern, die sich fÃ¼r unseren Nachwuchseishockey engagieren.â€œ

Talent- und Standortentwicklung DEL2 Markus Gleich: â€žWie auch in der Vergangenheit sind wir als DEL2 unglaublich stolz auf die Entwicklung der Nachwuchsstandorte. Dort wurde flÃ¤chendeckend wirklich gute Arbeit geleistet, was man eben auch an den Zertifizierungen sieht. Dieses Jahr haben wir zwei 5-Sterne-Plus-Standorte und drei weitere 5-Sterne-Standorte. Hinzu kommen vier 4-Sterne-Standorte. Im Schnitt haben unsere Standorte einen Wert von 4,0 erzielt – was der beste Wert ist, den wir jemals als Gesamtschnitt erreicht haben. DÃ¼sseldorf hat als Neuling in der DEL2 eine 5-Sterne-Plus-Wertung erhalten. Landshut hat zum ersten Mal diese Auszeichnung bekommen. Kaufbeuren hat erstmals fÃ¼nf Sterne erreicht und Freiburg kann sich Ã¼ber die erstmalige Vergabe von vier Sternen freuen. Das sind gute Beispiele fÃ¼r die positive Entwicklung an allen Standorten. Ich mÃ¶chte zudem erwÃ¤hnen, dass wir erneut einen unglaublich hohen Zulauf an Kindern verzeichnet haben, was die erfolgreiche Rekrutierungsarbeit widerspiegelt. Auch wenn wir vielerorts Eiszeiten hinzugewinnen konnten, sind die KapazitÃ¤ten in den Eishallen eine groÃŸe Herausforderung. Ich mÃ¶chte mich an dieser Stelle im Namen der DEL2 einmal bei allen Helfern, Ehrenamtlichen, Eltern und Sponsoren bedanken, ohne die das Ganze auch in dieser GrÃ¶ÃŸenordnung nicht mÃ¶glich wÃ¤re. Wir werden weiterhin alles tun, um die Clubs dabei zu unterstÃ¼tzen, die bestmÃ¶gliche Ausbildung fÃ¼r Kinder und Jugendliche anzubieten.â€œ

Bernd Nickel, PrÃ¤sident des Eissportclub Dresden: â€žDiese Auszeichnung macht uns unglaublich stolz. Sie ist vor allem eine Anerkennung fÃ¼r die tÃ¤gliche Leidenschaft, mit der hier in Dresden gearbeitet wird. KontinuitÃ¤t ist im Nachwuchsbereich entscheidend und genau die zahlt sich aus. Unser besonderer Dank gilt allen Trainern, Betreuern, Mitarbeitern, Helfern und Eltern, die diesen Erfolg mÃ¶glich machen. Die Nachwuchsarbeit ist das Fundament unseres gesamten Standorts und dass wir erneut zu den Spitzenstandorten in Deutschland zÃ¤hlen, ist das Ergebnis vieler Jahre konsequenter Entwicklung und einer starken Teamleistung.â€œ

Thomas Barth, sportlicher Leiter des Eissportclub Dresden: â€žDiese Auszeichnung steht fÃ¼r das, was unseren Standort ausmacht: eine starke Gemeinschaft und echtes Engagement. Viele Menschen bringen hier tagtÃ¤glich ihr Herzblut ein â€“ auf dem Eis und daneben. Besonders die enge Zusammenarbeit mit Schulen und die Weiterentwicklung unserer Strukturen helfen uns, jungen Spielern Perspektiven zu geben.â€œ

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner EislÃ¶wen: â€žWir profitieren davon, dass in Dresden seit Jahren mit hoher QualitÃ¤t und Weitsicht ausgebildet wird. Das ermÃ¶glicht uns Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu integrieren und sie auf ihrem Weg zum Profisportler zu begleiten. Ricardo Hendreschke oder Bruno Riedl haben es vorgemacht. Nun sollen weitere folgen. Deshalb haben wir beispielsweise auch unter anderem Lukas Buschbeck mit einem entsprechenden FÃ¶rdervertrag ausgestattet.â€œ