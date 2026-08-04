Ergänzungen im Trainerstab der DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG stellt sich zur Saison 2026/27 neben der Bande breiter und professioneller auf.

Marko Raita und Chris Hamilton werden ab sofort das Trainerteam ergänzen. Raita wird neuer Development Coach der Rot-Gelben, Chris Hamilton übernimmt die Rolle des „Team Dynamic Coaches“.

Der Finne Marko Raita kennt die DEL2 genau und hat bereits fünf Jahre in dieser Spielklasse gearbeitet. 2023 wurde er als Headcoach des ESV Kaufbeuren zum „Trainer des Jahres“ in der DEL2 gewählt. In jener Saison stand er mit dem ESVK im Halbfinale und unterlag dort gegen den EC Bad Nauheim mit Harry Lange als Chefcoach. Zuvor hatte der 46-jährigen Raita drei Spielzeiten bei den Löwen Frankfurt gecoacht, zwei Saisons davon als Co-, ein Jahr als Cheftrainer (2018 bis 2021). Weitere Stationen des Finnen in Deutschland waren der EV Füssen und zuletzt zwei Jahre die Saale Bulls Halle in der Oberliga. Er soll sich bei der DEG schwerpunktmäßig mit der Entwicklung junger Spieler befassen.

Auch Chris Hamilton ist im deutschen Sport und im Eishockey kein Unbekannter. Im Jahr 2001 war er im Trainerstab der Kölner Haie, als der Club Deutscher Meister wurde. Hier arbeitete er bereits erfolgreich mit DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz zusammen, der damals Trainer der Haie war. Der 71-Jährige hat auch schon in anderen Eishockey-Ligen (Schweden, USA) sowie mit zahlreichen professionellen Fußballteams, Golf- und Tennisprofis zusammengearbeitet. In der abgelaufenen Saison 2025/26 unterstützte er das Trainerteam der Dresdner Eislöwen in der DEL. Der ehemalige Tennis-Profi Hamilton hat jamaikanische Wurzeln, wurde in England geboren und wuchs dann und den USA auf. Hier war Tennis-Legende Arthur Ashe sein Mentor als Profi. Bei der DEG wird Hamilton die mentale und emotionale Einstellung der Spieler unterstützen.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Hinzunahme von Marko Raita und Chris Hamilton noch breiter aufgestellt sind. Sie bringen Expertise in ganz unterschiedlichen Bereich ein. Von diesem Fachwissen können wir nur profitieren.“

Marko Raitas Karriere

Source: Marko Raita @ Elite Prospects

239 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht