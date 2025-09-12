Erfurt im Back-to-Back-Match

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem ersten Doppelvergleich mit den Hannover Indians steht für das Team von Headcoach Larry Suarez die nächste Herausforderung in der Saisonvorbereitung an.

Gegner sind diesmal die TecArt Black Dragons Erfurt aus der Oberliga Nord. Für die Tigers geht es am Freitag zunächst in die thüringische Landeshauptstadt, wo das Spiel um 20 Uhr angepfiffen wird. Am Sonntag folgt dann das Rückspiel im heimischen Tigerkäfig, Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Die Erfurter setzen nach einer eher enttäuschend verlaufenen letzten Saison auf einen neuen Mann hinter der Bande: Sebastian Wolsch wurde im Sommer als Cheftrainer verpflichtet. Für Bayreuth-Fans ist er kein Unbekannter – schließlich trug er selbst knapp zweieinhalb Jahre das Tigers-Trikot.

Im Kader der Black Dragons hat sich nur wenig verändert. Sieben Abgänge stehen vier Neuzugängen gegenüber. Im Tor setzt man weiterhin auf Routinier Patrick Glatzel, der gemeinsam mit Ex-Tiger Justin Spiewok das neue Torhüterduo bildet.

In der Verteidigung konnten mit René Kramer, Eric Wunderlich und Jonas Gerstung – ebenfalls ein ehemaliger Tiger – erfahrene Kräfte gehalten werden. Die Abgänge von Julian Schams (nach Heilbronn) und Tobias Schmitz (nun in Bayreuth) versucht man mit der Verpflichtung von Lukas Mannes auszugleichen. Der 24-jährige Verteidiger war ebenfalls schon in Bayreuth aktiv und kommt nun aus Essen.

Auch im Sturm mussten die Thüringer einige Abgänge verkraften, darunter den ehemaligen lettischen Nationalspieler Andris Dzernis. Als Ersatz wurde der Finne Miro Markkula von den Hammer Eisbären verpflichtet. Gemeinsam mit Publikumsliebling Santeri Haarala und dem Kanadier Harrison Reed besetzt er die drei Kontingentstellen der Dragons. Leistungsträger wie Maurice Keil und Joe Kiss konnten zudem gehalten werden.

Das erste Testspielwochenende verlief für die Erfurter vielversprechend: Am Freitag setzte man sich in Herford mit 2:1 durch, am Sonntag folgte der erste Auftritt auf heimischem Eis, bei dem die Höchstadt Alligators mit 3:2 besiegt wurden.

Für die Tigers steht am Doppelspieltag im Vordergrund, die Lehren aus den Partien gegen Hannover umzusetzen und die Abläufe auf dem Eis zu festigen. Personelle Veränderungen gibt es zudem im Line-Up der Tigers: Mit Alex Barber und Luca Maschke kehren zwei Akteure zurück ins Team, während Stürmer Kevin Adam nicht mehr für die Tigers auflaufen wird. Der Try-Out des jungen Angreifers wurde beendet. Verzichten wird man wohl auf den erkrankten Jan Niklas Pietsch müssen.