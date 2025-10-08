Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ECDC Memmingen Indians

Erfolgsserie fortsetzen: Memmingen Indians empfangen Peiting

8. Oktober 20252 Mins read56
Felix Brassard - © Amy Hasse
Memmingen. (mfr) Am Freitagabend kommt mit dem EC Peiting ein traditionell sehr unangenehmer Gegner an den Memminger Hühnerberg.

Die Indians, welche aktuell auf Platz 2 der Tabelle sind, wollen gegen den ECP ihre starken Leistungen der Vorwoche bestätigen. Am Sonntag geht es für den ECDC dann nach Lindau. Tickets fürs Heimspiel sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Dank sechs Punkten am letzten Wochenende kletterten die Memminger Indians bis auf Rang 2 der Tabelle. Nun soll der Schwung aus den Siegen gegen Deggendorf und Garmisch in die neue Woche übertragen werden. Dabei steht den Indians zuerst der EC Peiting gegenüber, in der heimischen ALPHA COOLING-Arena wollen die Maustädter den Oberbayern aus dem „Gallischen Dorf“ den Zahn ziehen und Heimsieg Nummer 3 einfahren. Das Team von Trainer Daniel Huhn kam bislang ohne große Ausfälle durch die Spielzeit und dürfte auch am Freitag mehr oder weniger komplett auflaufen. Mit Felix Brassard und Brett Ouderkirk stellen die Rot-Weißen aktuell die beiden ligaweiten Topscorer, während auch die anderen Reihen immer besser in Fahrt kommen. Mit zwei Punkten Rückstand liegt der ECDC mittlerweile sogar in Schlagdistanz zu Tabellenführer Selb.

Der EC Peiting, Gegner am Freitagabend, hat einen recht soliden Saisonstart hingelegt. Der ECP steht aktuell auf Rang 5, musste bislang aber, außer gegen Selb, noch nicht gegen eines der Top-Teams ran. Ganze dreimal ging es für die Oberbayern in die Verlängerung. Insgesamt wurden bislang Siege gegen Stuttgart, Höchstadt und Füssen eingefahren. Peiting muss aktuell auf den gesperrten Lukas Gohlke verzichten, Topscorer ist Thomas Heger. Auch die neuen Kontingentspieler, John MacKinnon, Carson Briere und Justin Maylan haben sich bereits gut eingefunden. Ein Wiedersehen steht für Felix Brassard und auch Brett Ouderkirk an, beide liefen bereits für Peiting auf. Karten für die Partie am Hühnerberg, die um 20 Uhr startet, sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Spielbeginn.

Am Sonntag, beim EV Lindau, wartet eine ebenfalls schwere Aufgabe auf die Indians. Die Gastgeber vom Bodensee konnten sich erneut verstärken, auch die Leistungsträger der letzten Saison konnten gehalten werden. So gelten die Islanders auch in diesem Jahr als Anwärter auf die direkten Playoff-Plätze. Sogar in den beiden einzigen Niederlagen nach 60 Minuten, gegen Heilbronn und Selb, konnten die Islanders mehr als nur mithalten. Zan Jezovsek, einer der Top-Spieler der Liga, führt auch in dieser Saison bereits wieder die Scorerliste an. Neuzugang Eetu Elo und Ex-Indianer Valentin Busch folgen dem slowenischen Nationalspieler. Mit Marcus Marsall und Nicolas Strodel haben noch mehr Islanders eine Memminger Vergangenheit. Das Spiel am Bodensee um 18 Uhr wird live auf SpradeTV übertragen. Im „Puck“, dem Hockey-Treff in der Memminger Eissporthalle wird ein kostenloses Public Viewing angeboten.

122
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post NHL-Start: Zwei Österreicher gesetzt, drei klopfen an

