Erfolgserlebnisse bestÃ¤tigen! Eispiraten reisen zum ESV Kaufbeuren

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind wieder in der Spur! Das Team von Cheftrainer Mario Richer konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind wieder in der Spur! Das Team von Cheftrainer Mario Richer konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren und will die positive Form auch im heutigen Nachholspiel beim ESV Kaufbeuren bestätigen. Ab 19:30 Uhr kämpfen die Westsachsen beim Tabellenletzten im Allgäu um die nächsten Zähler, mit welchen man auch in der Tabelle der DEL2 weiter klettern könnte.

Drei Topmannschaften der DEL2 hatten in den vergangenen Tagen das Nachsehen gegen die Eispiraten, welche sich nach ihrem anfänglichen Formtief mehr als gefangen haben. Die Siege gegen Freiburg, Kassel und Bad Nauheim lassen erahnen, wohin die Reise für das Team von Chefcoach Mario Richer in dieser Saison gehen könnte, sollten sich das System des Trainers und die harte Arbeit jedes einzelnen Spielers weiter im Einklang bestätigen. „Wir sind gegenüber den ersten Spielen härter geworden, spielen simpel, aber effizient“, erklärt Verteidiger Felix Thomas. Auch sein Trainer, Mario Richer, zeigte sich nach den letzten Auftritten recht zufrieden: „Wir legen sehr viel Kampfgeist an den Tag und die Fortschritte des Teams sieht man regelmäßig“, sagt der kanadische Eishockeylehrer.

Den nächsten Step wollen die Eispiraten am heutigen Abend machen. Nachdem zuletzt Teams aus dem oberen Drittel besiegt wurden, steht für die Westsachsen nun das Nachholspiel gegen den Tabellenletzten, dem ESV Kaufbeuren an. Doch jeder, der sich etwas mit dieser Liga auseinandersetzt, weiß, dass den Crimmitschauern kein leichtes Spiel bevorsteht. Qualitativ gehören die Buron Joker definitiv zu den besseren Teams der DEL2 – umso verwunderlicher, dass die Truppe von Rob Pallin mit gerade einmal vier Zählern aus sieben Begegnungen im Tabellenkeller rangiert.

Schmerzlich sind dabei die Ausfälle von mehreren Leistungsträgern: Die Allgäuer mussten zuletzt auf die Dienste von Sami Blomqvist, Jan Bednar und Fabian Koziol verzichten, die allesamt verletzungsbedingt ausfielen. Patrick Reimer kehrte nach seiner Leihe kürzlich zu den Nürnberg Ice Tigers in die DEL zurück. Zu den besten Scorern zählt somit aktuell John Lammers mit 14 Punkten. Tyler Spurgeon sticht mit neun Assists heraus. Zwischen den Pfosten setzte sich in dieser Serie immer wieder Stefan Vajs gegen Jan Dalgic durch. Doch auch der langjährige Leistungsträger konnte bislang bei weitem nicht an seine Topform anknüpfen. Besonders auffällig: Trotz erst sieben gespielten Partien, mussten die Kaufbeurer mit 37 Gegentreffern, die drittmeisten der Liga hinnehmen. Einen Fakt, den die intakten Sturmreihen der Eispiraten sehr gern lesen werden. In den vergangenen Begegnungen zeigten sich nämlich alle Offensivreihen der Westsachsen akut torgefährlich. Allgemein sieht es personaltechnisch bei den Pleißestädtern gut aus. Bis auf Lukas Lenk (Reha nach Schulter-Operation) und Lukáš Vantuch, der weiterhin auf seinen deutschen Pass wartet, kann Richer wohl auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich ob Kelly Summers spielen wird, ist noch fraglich. Er fiel für die Partie gegen Nauheim aufgrund der Folgen eines Checks in Kassel aus.

Die aktuelle Formschwäche des ESVK wollen die Eispiraten natürlich ausnutzen. Auch mit dem Wissen, dass der letzte Auswärtssieg im Allgäu schon lange zurückliegt. Ein doppelter Daniel Bucheli und Martin Heinisch besiegelten am 30.11.2014, also vor mehr als sechs Jahren, den letzten Auswärtssieg bei den Rot-Gelben. Das Team des damaligen Trainers Chris Lee gewann knapp mit 3:2.