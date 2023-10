Erfolgserlebnis für Bozen in Ljubljana – 4:3 Erfolg gegen Olimpija in der Verlängerung

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Im heutigen Match in der Hala Ticoli gegen den HK SZ Olimpija gab es für den HCB Südtirol Alperia...

Bozen. (PM HCB) Im heutigen Match in der Hala Ticoli gegen den HK SZ Olimpija gab es für den HCB Südtirol Alperia mit einem 4:3 Erfolg in der Verlängerung endlich wieder einen Lichtblick: nach zweimaliger Führung durch Treffer von Sikura, Mantenuto und McClure gelang Pance zwei Minuten vor Spielende der Ausgleich.

In der Verlängerung nutzte dann Teves ein Turnover zum weißroten Siegestreffer und zum Zusatzpunkt.

Das Match. Foxes ohne Frigo (verletzt) und Vandane (Turnover), im Tor gab Coach Glen Hanlon Vallini das Vertrauen.

Torloses Stardrittel in der Hala Tivoli, wo die Gäste gleich zu Beginn durch Gazley aus dem Slot die erste Möglichkeit vergaben. In Folge kamen die Drachen immer besser ins Spiel und erspielten sich mehrere gute Chancen: Bicevskis verfehlte die Scheibe um Haaresbreite, Vallini stoppte einen 3:1 Konter und Simsic verfehlte das leere weißrote Tor, dazwischen schnappte sich Horak einen Lessio Schuss aus nächster Nähe. Beim ersten Powerplay der Hausherren tauchte Pance allein vor dem Bozner Goalie auf, der die Übersicht behielt und anschließend auch einen Abschluss aus nächster Nähe von Simsic neutralisierte. Vier Minuten vor der ersten Pause landeten in kurzem Abstand Pietroniro und Miglioranzi in der Kühlbox, das Penalty Killing der Foxes war hervorragend mit einem Vallini on fire.

Nach einem von den Hausherren dominierten ersten Drittel mit einem Schussverhältnis von 13:4 übernahmen die Foxes im mittleren Abschnitt das Kommando. Gleich zu Beginn scheiterte Halmo mit einem Sololauf an Horak, kurz darauf entwischte Thomas über die rechte Seite, Zuckerpass auf Sikura im Slot, der Horak zuvorkam. Nach einer weiteren Chance für Halmo, der einen Rückpass von Gazley Volley übernahm, klingelte es zum zweiten Mal im Kasten der Slowenen: schnelle Kombination Miceli-Teves mit Schlenzer vor das gegnerische Tor, wo Mantenuto goldrichtig stand. Die Weißroten ließen nun die Zügel etwas schleifen und kassierten prompt zwei Tore in Folge: zuerst zog Cosic aus der mittleren Distanz ab und Vallini musste erstmals hinter sich greifen, nach einer Rettungstat des Bozner Torhüters gegen den „vergessenen“ Gooch glichen die Hausherren zwei Minuten später aus: Pance setzte sich auf der rechten Seite durch, präzises Zuspiel zur Mitte auf den freistehenden Predan, der ohne Mühe verwandelte.

Foxes auf der Suche nach dem Führungstreffer im Schlussabschnitt: Miceli, Alberga und McClure kamen an Horak nicht vorbei. Nach der anfänglichen Überlegenheit der Gäste hatten auch die Slowenen durch Simsic und Leskinen die Chance auf die Führung. Nach einer etwas ruhigeren Phase der Begegnung brachte McClure die Weißroten abermals in Führung: Querpass von Gazley auf den Kanadier, dieser tanzte seinen Gegenspieler aus und schob in die lange Ecke ein. Kurz darauf führte ein unnötiges Foul im Angriff von Miceli zum Ausgleich der Drachen, Pance staubte nach einer unübersichtlichen Situation ab.

So ging es in die Verlängerung, wo die Weißroten das bessere Ende für sich hatten: nach drei Minuten legte Miceli quer auf Teves, der aus dem Bullykreis mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke den Zusatzpunkt für Bozen erzielte.

Am Mittwoch, 25. Oktober, steht für Frank & Co. der „Grande Classico“ gegen Asiago in der Sparkasse Arena auf dem Programm, Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.

HK SZ Olimpija – HCB Südtirol Alperia – 3:4 OT (0:0 – 2:2 – 1:1 – 0:1)

Die Tore: 20:59 Tyler Sikura (0:1) – 25:39 Daniel Mantenuto (0:2) – 30:42 Jan Cosic (1:2) – 33:00 Aljaz Predan (2:2) – 55:02 Brad McClure (2:3) – 57:47 PP1 Ziga Pance (3:3) – 63:03 Josh Teves (3:4)

Schiedsrichter: Nagy/Sternat – Hribar/Vaczi

PIM: 2:10

Torschüsse: 31:32

Zuschauer: 1524

