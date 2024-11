Erfolgreiches Wochenende fÃ¼r die Erding Gladiators â€“ Siege gegen Ulm und PeiÃŸenberg

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators erlebten ein erfolgreiches Wochenende in der Bayernliga mit einem dramatischen 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm am...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators erlebten ein erfolgreiches Wochenende in der Bayernliga mit einem dramatischen 3:2-Auswärtssieg nach Verlängerung gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm am Freitag und einem überzeugenden 9:3-Heimsieg gegen die Peißenberg Miners am Sonntag.

Dramatischer Sieg in Ulm

In einem packenden Spiel vor 633 Zuschauern gerieten die Gladiators kurz vor Ende des ersten Drittels durch Stefan Rodrigues mit 0:1 in Rückstand. Beide Teams neutralisierten sich im zweiten Abschnitt weitgehend, sodass die Entscheidung erst im dritten Drittel fiel.

Cheyne Matheson glich in der 52. Minute im Nachsetzen zum 1:1 aus, doch die Devils schlugen nur wenige Minuten später zurück. Erneut war es Rodrigues, der Ulm in der 56. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Als die Gladiators mit der Uhr kämpften, schlug Maximilian Forster 11 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zu und erzielte nach Vorarbeit von Matheson und Ian Farrell das viel umjubelte 2:2.

In der Verlängerung zeigte sich Erding nervenstark. Kapitän Philipp Michl sicherte mit seinem Treffer nach einem Pass von Elia Ostwald den 3:2-Auswärtssieg. Trainer Thomas Daffner lobte nach dem Spiel die Moral seines Teams: „Spielerisch war das sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber der Kampfgeist und der Glaube an uns selbst haben uns den Sieg gebracht.“

Tor-Spektakel gegen Peißenberg

Das Heimspiel am Sonntag vor knapp 1.100 Zuschauer verwandelte die Stadtwerke Erding Arena in einen Hexenkessel. Die Miners starteten mit viel Energie und bekamen bereits in der ersten Minute einen Penalty zugesprochen, den Leon Meder spektakulär entschärfte. Danach übernahm Erding die Kontrolle und legte den Grundstein für einen klaren Sieg.

Erik Modlmayr eröffnete in der 9. Minute nach Vorarbeit von Maximilian Forster und Florian Zimmermann den Torreigen. Wenig später erhöhte Zimmermann selbst nach einem Zusammenspiel mit Modlmayr und Simon Franz auf 2:0.

Im zweiten Drittel bauten die Gladiators ihren Vorsprung schnell aus. Thomas Brandl erzielte in der 22. Minute das 3:0, bevor Forster nur eine Minute später das 4:0 folgen ließ. Peißenberg meldete sich mit einem Treffer von Julian Reiss zum 4:1 zurück, doch Forster stellte kurze Zeit später den alten Abstand wieder her. Der zweite Treffer der Gäste durch Valentin Hörndl brachte den 5:2-Pausenstand.

Im Schlussabschnitt ließen die Gladiators keine Zweifel am Sieger der Partie aufkommen. Ian Farrell, in seinem zweiten Spiel für Erding, erzielte in der 47. Minute sein erstes Tor für die Gladiators zum 6:2. Julian Dost durfte sich ebenfalls freuen, als er in der 50. Minute mit seinem ersten Seniorentreffer auf 7:2 erhöhte. Weitere Tore von Cheyne Matheson und Erik Modlmayr machten den Abend perfekt, bevor Lynnden Pastachak mit dem 9:3 in Unterzahl den Endstand markierte.

Trainer Daffner zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Trotz unserer personellen Ausfälle haben die Jungs mit Leidenschaft und Einsatz alles gegeben. Dieses Wochenende zeigt, dass wir als Team gewachsen sind.“

Mit diesen beiden Siegen bauen die Erding Gladiators ihre Tabellenführung in der Bayernliga weiter aus. Am kommenden Freitag steht um 20 Uhr das nächste Heimspiel gegen den HC Landsberg auf dem Programm. Die Fans können sich erneut auf ein echtes Highlight freuen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV