Erfolgreiches Punktewochenende fÃ¼r die Starbulls-Nachwuchsteams

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim blicken auf ein überwiegend erfolgreiches Wochenende zurück.

Während U20, U17 und U15 starke Siege einfahren konnten, musste die U13 in Bayreuth eine Niederlage hinnehmen.

Die U20 präsentierte sich in den beiden Heimspielen gegen Bietigheim in Bestform und holte sich souverän sechs Punkte. Am Samstagabend siegte die Mannschaft in einer überzeugenden Partie, und auch am Sonntag zeigte das Team früh seine Dominanz, um das zweite Duell klar für sich zu entscheiden. Mit diesen Leistungen unterstreicht die U20 ihre Ambitionen in der Liga.

Gerhard Unterluggauer, der Headcoach der U20, zum Wochenende: „Die Jungs waren die letzten zwei Wochenenden absolut top! Haben sich an die Spielvorgaben gehalten und sich auch dadurch mit 12 Punkten belohnt!! Bin sehr stolz auf die Jungs und wie sie sich zu einem Team geformt haben.“

Die Spiele der Junioren im Detail:

07.12.2024 – Starbulls Rosenheim – SC Bietigheim-Bissingen 6:4 (1:1/2:2/3:1)

Spielverlauf: 03:23 1:0 Schneider (Böhm, Musin), 07:27 1:1 Nuss (Di Benedetto, Goldenbein), 28:41 2:1 Mühlfenzl (Gerhofer, Achatz), 30:18 3:1 Schneider (Leicher, Musin), 34:14 3:2 Nuss, 37:49 3:3 Scheck, 41:47 4:3 Leicher (Gerhofer, Mayer), 43:20 Kaschtanov (Vogel, Scheck), 44:10 Musin (Leicher), 50:33 6:4 Achatz (Gerhofer, Mühlfenzl)

08.12.2024 – Starbulls Rosenheim – SC Bietigheim-Bissingen 3:2 (2:0/1:2/0:0)

Spielverlauf: 14:12 Wiezorek (Gerhofer, Mühlfenzl), 19:07 2:0 Schneider (Musin, Wieczorek), 20:53 2:1 Pintur (Widmann), 22:50 3:1 Schneider (Böhm, Fabera), 35:21 3:2 Widmann (Pintur, Goldenbein)

Auch die U17 konnte ihr Heimspiel am Sonntag gegen den EHC Nürnberg für sich entscheiden. Mit einem konzentrierten Auftritt sicherte sich das Team wichtige drei Punkte in der Meisterrunde und knüpfte an die bisherigen Erfolge an.

Das Spiel der Jugend im Detail:

08.12.2024 – Starbulls Rosenheim – EHC 80 Nürnberg 2:1 (1:0/1:1/0:0)

Spielverlauf: 1:0 Stein (Leitner), 32:11 1:1 Winkler (Kapusi, Hübner), 37:46 2:1 Lamprecht (Bauer, Kempf)

Die U15 zeigte in ihrem Auswärtsspiel gegen München eine bemerkenswerte Moral. Nach einem Rückstand kämpfte sich das Team stark zurück und drehte die Partie zu einem 3:4-Erfolg. Dieser Sieg unterstreicht die kämpferische Qualität und das Potenzial der Mannschaft.

Weniger erfreulich verlief das Wochenende für die U13. Beim Auswärtsspiel in Bayreuth musste sich das Team geschlagen geben. Trotz der Niederlage zeigte die Mannschaft Einsatz und wird aus der Partie sicher wichtige Erfahrungen mitnehmen.

„Das Spiel in Bayreuth war insgesamt einer unseren besten Spiele dieser Saison. Wir haben leider im ersten Drittel etwas zu offen gespielt und diese Torchancen wurden vom Gegner genutzt. Danach spielten wir solide und haben nicht aufgegeben. Ich bin sehr zufrieden, wie die Jungs die Aufholjagd begonnen haben“, so Rick Böhm, Cheftrainer der U13.

Insgesamt war es ein Wochenende, das vor allem die starken Leistungen der U20, U17 und U15 hervorhob und das Potenzial der Starbulls-Nachwuchsteams eindrucksvoll unter Beweis stellte. Fans dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen!

