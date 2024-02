Erfolgreiches Hockey Outdoor Triple: 36.000 begeisterte Zuschauer feiern Eishockey-Fest unter freiem Himmel

Klingenthal. (PM DEL2) Ein Wochenende voller Spannung, Action und herausragendem Eishockey ist Geschichte. Mit insgesamt 36.000 Zuschauern, welche die drei Partien verfolgten, wurde das...

Das Hockey Outdoor Triple fand vom 16. bis 18. Februar in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal statt und bot den Fans Eishockey pur. Dafür wurde innerhalb von zwei Wochen der Schanzenauslauf in einen kleinen Eishockey-Tempel verwandelt. Die Grundlage für die eindrucksvolle Eisarena bildete ein Rahmen aus robusten Hölzern und einer Sandfläche. Auf dieser Basis von einer Fläche von 1.890 Quadratmetern wurde eine Isolierung verlegt und mit einer Folie abgedeckt. Darauf wurde ein spezielles Mattensystem mit insgesamt 111.104 Metern Kühlkapillarrohr installiert. Zusätzlich kamen 290 Meter Verbindungsrohre zwischen der Eisfläche und der Kältetechnik zum Einsatz, um optimale Bedingungen zu gewährleisten.

Insgesamt wurden drei mitreißende Spiele ausgetragen. Die Premieren-Partie fand zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen statt. Das Sachsen-Derby entschieden die Eispiraten klar mit 7:3 für sich. Am Samstag gastierte die tschechische Extraliga in Klingenthal. Der HC Skoda Plzeň sicherte sich einen 5:2-Sieg gegen den HC Energie Karlovy Vary. Einen erfolgreichen Abschluss bildete das Duell zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Regensburg mit dem besseren Ende für die Eisbären, die mit 3:2 in der Verlängerung gewonnen haben.

Judith Sandner, Oberbürgermeisterin Stadt Klingenthal: „Das Hockey Outdoor Triple war ein absolutes Highlight für unsere Region und hat gezeigt, wie faszinierend und mitreißend der Eishockeysport sein kann. Das Wochenende war geprägt von einer unheimlichen Euphorie, der man sich einfach nicht entziehen konnte und wollte. Es war Wahnsinn, was hier in unserer Stadt los war.“

René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: „Wir haben ein einmaliges Eishockey-Wochenende hinter uns, an dem es uns gelungen ist, mit einem atemberaubenden Ambiente viel Werbung für unsere Sportart und unsere Liga zu machen. Damit ging ein Traum in Erfüllung und ich bin der Sportwerk GmbH extrem dankbar für den Mut uns zu unterstützen und das Event in dieser Form stattfinden zu lassen. Ohne diese Bereitschaft wäre ein solches Event nicht gelungen. Gewonnen hat am Ende der Sport, darauf bin ich sehr stolz.“

Eva Wagner, Geschäftsführerin „Die Sportwerk GmbH“: „Klingenthal stand in den vergangenen drei Tagen im Zeichen des Eishockeysports. Uns ist es gelungen, länderübergreifend mit verschiedenen Fangruppen ein großes und leidenschaftliches Eishockeyfest zu feiern – auch, wenn die Gesamtbesucherzahl von 36.000 unsere Erwartungen letztlich nicht erfüllen konnte. Für alle Beteiligten hat das Event eine Premiere dargestellt. Zum Auftakt am Freitag haben bei der An- und Abreise noch nicht alle Stellschrauben wie geplant ineinander gegriffen. Mit Blick auf Samstag und Sonntag ist es uns gelungen, Anpassungen vorzunehmen, die zu einem reibungsloseren Ablauf geführt haben.“