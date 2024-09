Erfolgreicher Testspiel-Abschluss: Memmingen Indians bereit fÃ¼r den Ligabetrieb

Memmingen. (mfr) Mit einer knappen 4:2 Niederlage gegen den österreichischen Erstligisten aus Feldkirch kehren die Indians am Freitagabend nach Memmingen zurück. Die Rot-Weißen hielten...

Die Rot-Weißen hielten die Partie gegen den Favoriten aus Vorarlberg bis kurz vor Schluss offen, am Ende entschied ein unglücklich abgefälschtes Tor die Partie. Am Sonntag gab es einen knappen, aber verdienten 2:1 Erfolg gegen den EC Bregenzerwald.

Die Indians starteten stark und waren den Hausherren lange Zeit ebenbürtig. Die Gastgeber, die vor einer Woche noch knapp den Kölner Haien unterlagen, treten in der höchsten Spielklasse Österreichs an und konnten zehn Kontingentspieler aufbieten. Das überwiegend kanadisch geprägte Team schaffte es aber erst im zweiten Abschnitt zum Führungstreffer in Überzahl. Die Indians belohnten sich für ihren guten Auftritt mit dem Ausgleich durch Robert Peleikis, ebenfalls im Powerplay.

Im Schlussabschnitt sorgte Markus Lillich dann sogar für die erstmalige Indians-Führung, die aber postwendend wieder egalisiert wurde. Der vorentscheidende Treffer gelang den Pioneers dann etwas glücklich. Von einem Memminger Schlittschuh rutschte der Puck zum 3:2 über die Linie. Fast hätte sich die Indians, kurz vor dem Ende, noch für den couragierten Auftritt belohnen können. Eddy Homjakovs scheiterte bei einem Alleingang, von der Strafbank kommend, aber am starken Heim-Torhüter. Im Gegenzug nutzten die Österreicher das leere Memminger Tor sieben Sekunde vor dem Ende zum 4:2 Endstand aus.

Am Sonntag kam es dann zum Rückspiel mit dem EC Bregenzerwald. In Dornbirn entwickelte sich ein recht ausgeglichenes, aber torarmes Spiel. Die Indians waren leicht überlegen, machten aber den Eindruck, als wollten sie eine Woche vor dem Punktspielstart nicht mehr volles Risiko gehen. Trotzdem reichten ihnen Treffer von Milan Pfalzer und Brett Schaefer zum 2:1 Erfolg in Österreich. Lous Eisenhut im Tor durfte sich dabei ebenfalls mehrere Male auszeichnen.

In der kommenden Woche folgt dann der Saisonstart in der Oberliga-Süd. Für die Indianer geht es am Freitag nach Stuttgart, ehe zwei Tage später die Passau Black Hawks erwartet werden. Die Partie in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg startet um 18 Uhr, Tageskarten sind in Kürze erhältlich.