Erfolgreicher â€žTag der Vereineâ€œ: Deggendorfer SC mit deutlichem Erfolg Ã¼ber Bayreuth

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC feierte am Freitagabend den zweiten deutlichen Heimerfolg in Folge.

Vor 1.725 Zuschauer am „Tag der Vereine“ bezwang das Team von Trainer Jiri Ehrenberger die onesto Tigers Bayreuth verdient mit 7:2.

Der Deggendorfer Cheftrainer musste vor dem Duell mit den Franken erneut Änderungen an seinem Kader vornehmen. Es fehlten weiterhin Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Benedikt Schopper, Leon Draser, Thomas Greilinger und Marco Baßler, während Johannes Schmid, Raphael Fössinger neu zu den Ausfällen hinzukamen. In Kader zurückkehrte hingegen Alex Grossrubatscher, während Viktor Skorohodov, Robert Linhart und Valentin Lehner aus der U20-Mannschaft zum Lineup stießen.

Die Deggendorfer brauchten in den ersten Minuten etwas, bis sie ihren Rhythmus fanden, dann schlugen sie eiskalt zu. In der achten Minute fand Jaroslav Hafenrichter seinen Sturmkollegen Antonin Dusek, der trocken ins lange Eck zum 1:0 abschloss. Der DSC blieb im weiteren Drittelverlauf spielbestimmend, während die onesto Tigers mit Kontern brandgefährlich blieben. In der 13. Minute legten die Hausherren durch Andreé Hult auf 2:0 nach, ehe Jaroslav Hafenrichter in der 16. Minute noch vor der ersten Pause auf 3:0 erhöhte.

Im zweiten Abschnitt erwischte der DSC einen echten Blitzstart, als Petr Stloukal nach nur 57 Sekunden den Puck zum 4:0 in den Winkel schweißte. Die Bayreuther wirkten zwar in der Folgezeit bemüht, selbst auf die Anzeigentafel zu kommen, jedoch verpufften die Angriffe meist in der Deggendorfer Defensive. Auf der Gegenseite bewiesen die Hausherren ihre Kaltschnäuzigkeit und erhöhten durch Hafenrichter (31.) und Elsberger (36.) noch vor der zweiten Pause auf 6:0.

Zu Beginn des Schlussdrittels kamen die Gäste in der 43. Minute zum Anschlusstreffer, als Nicolas Hinz einen Abpraller von der Bande zum 6:1 nutzte. Und eben jener Hinz war es, der sich in der 45. Minute für den zweiten Bayreuther verantwortlich zeigte. Doch die Deggendorfer Antwort kam umgehend: in Überzahl komplettierte Jaroslav Hafenrichter in der 47. Minute zum 7:2 seinen Hattrick. Im weiteren Drittelverlauf plätscherte die Partie zusehends vor sich hin, sodass die Hausherren das deutliche Ergebnis über die Zeit brachten.

Weiter geht es für die Ehrenberger-Truppe am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Lindau Islanders. Spielbeginn am Bodensee ist um 18 Uhr.

