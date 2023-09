Erfolgreicher DEL-Auftakt: Red Bulls bezwingen die DÃ¼sseldorfer EG – Maxi Kastner: â€žHaben im Powerplay stark gespieltâ€œ

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Red Bull München ist erfolgreich in die 30. Saison der PENNY DEL gestartet. Der amtierende deutsche Meister setzte...

München. (PM Red Bulls) Red Bull München ist erfolgreich in die 30. Saison der PENNY DEL gestartet.

Der amtierende deutsche Meister setzte sich mit 4:2 (2:0|0:0|2:2) gegen die Düsseldorfer EG durch. Vor 4.387 Zuschauern im Olympia-Eisstadion erzielten Ben Street, Andreas Eder, Trevor Parkes – jeweils im Powerplay – und Maximilian Kastner die Münchner Treffer.

Spielverlauf

Nach umkämpfter Anfangsphase erhöhten die Red Bulls schnell das Tempo. Die Chancen des deutschen Meisters häuften sich. Für den ersten Treffer der Jubiläumssaison brauchte das Team von Trainer Toni Söderholm allerdings seine Powerplay-Einheiten. In Überzahl erzielte Street nach glänzender Vorarbeit von Kastner das 1:0 (11.) und eröffnete so die neue Spielzeit. Wenige Sekunden später die nächste Strafe – und wieder schlugen die Red Bulls zu. Eder war der Torschütze (12.). Düsseldorf hatte seine besten Chancen ebenfalls mit einem Spieler mehr auf dem Eis, doch Mathias Niederberger war im ersten Drittel nicht zu bezwingen.

Im Mittelabschnitt spielten die Gäste mutiger. München war nun häufiger in der Defensive gefordert, konnte sich aber weiterhin auf Niederberger verlassen. Auf der anderen Seite verhinderte die Latte den dritten Münchner Treffer durch Jonathon Blum (28.). Im Anschluss lieferten sich beide Teams harte Zweikämpfe, am Spielstand änderte sich vor der zweiten Pause aber nichts.

Düsseldorf wollte den Anschlusstreffer und startete aktiver, doch München hielt die Null zunächst. Bis zum Tor von Luis Üffing in der 47. Minute. Nur drei Minuten später markierte Victor Svensson sogar das 2:2. Die Red Bulls hatten aber die perfekte Antwort parat. Wieder war es das starke Powerplay, das der DEG zusetzte. Parkes brachte sein Team per Abstauber wieder in Führung (55.). Die Gäste versuchten es in der Schlussphase mit zusätzlichem Feldspieler, den Treffer erzielte aber Kastner mit einem Schuss ins leere Tor (60.). Das 4:2 war gleichzeitig der Endstand.

Maximilian Kastner: „Wir haben gut angefangen und vor allem im Powerplay stark gespielt, haben dann aber etwas den Faden verloren. Dann haben wir wieder in Überzahl zugeschlagen.“

Tore:

1:0 | 10:41 | Ben Street

2:0 | 11:26 | Andreas Eder

2:1 | 46:18 | Luis Üffing

2:2 | 49:04 | Victor Svensson

3:2 | 54:57 | Trevor Parkes

4:2 | 59:22 | Maximilian Kastner

Zuschauer: 4.387

DEG verliert Auftakt; 2-4 bei Meister München

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG hat das offizielle Auftaktspiel der PENNY DEL-Saison 2023/24 trotz toller Partie knapp verloren.

Beim amtierenden Deutscher Meister Red Bull München unterlagen die Düsseldorfer am Ende mit 2:4 (0:2, 0:0, 2:2), zeigten dabei aber mit einem dezimierten Kader ein klasse Spiel mit überragender Moral. Dieser Auftritt lässt die Anhänger der Rot-Gelben nicht mutlos auf die nächsten Wochen blicken!

Die Aufstellung: Die DEG musste auf gleich vier absolute Hochkaräter im Line-Up verzichten: Kyle Cumiskey (Knieprobleme), Brendan O‘Donnell (OP-Folgen) und Stephen MacAulay (Kreuzbandriss) standen nicht zur Verfügung, Defender Alec McCrea war noch gesperrt. Das Tor hütete wie erwartet Henrik Haukeland.

Das Match: Die DEG begann mit Philip Gogulla, Phil Varone und Kevin Clark im ersten Sturm, der auch den ersten Angriff fahren konnte. In den folgenden Minuten versuchten die Hausherren zunehmend, die Spielkontrolle zu übernehmen, aber die ersten Chancen des Spiels hatten die gelben Gäste. Gogulla und Clark scheiterten jeweils knapp an Gestänge und Mathias Niederberger. Das weckte nun den Meister. Markus Eisenschmid tauchte frei vor Haukeland auf und wenig später konnte München die DEG sehr lange im eigenen Drittel einschnüren. Es folgte die erste Strafe für die DEG und der gesamten Saison überhaupt – es traf Sinan Akdag. Leider folgte auch sogleich das erste Gegentor. München kombinierte gekonnt, spielte Ben Street frei und der Stürmer traf aus spitzem Winkel (10:41). Und es kam noch schlimmer: Clark hielt Münchens Bittner hinter dessen Tor und musste ebenfalls raus. Und wieder nutzten die Bayern dies sofort aus. Nach nur 11 Sekunden Powerplay traf Andi Eder unter Haukeland hindurch zum 2:0 (11:26). Diese Gegentore waren echte Wirkungstreffer gegen die DEG, die sich anschließend erst für einige Minuten schütteln musste. Alex Blank brachte die Düsseldorfer dann mit einer gefährlichen Direktabnahme zurück ins Spiel. Wenig später gab es das erste DEG-Powerplay mit guten Chancen durch Gogulla und Seppi Eham, aber der Torjubel blieb aus. Trotz guter Ansätze bei 5 gegen 5 lagen die Rheinländern nach 20 Minuten 0:2 zurück.

Das zweite Drittel begann mit einer schnellen Überzahl für das Auswärtsteam. Aber die Gastgeber verteidigten gekonnt, so dass große Chancen nahezu ausblieben. München im Konter sogar gefährlich. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar hatten die Hausherren ihre zu erwartenden Drangphasen, aber auch die DEG konnte viele eigene Akzente setzen. Wieder Blank und wieder Eham hatten ihre Möglichkeiten, aber Niederberger kann es eben auch. Weiter ging’s: Im Konter über Moritz Wirth und Clark kam Gogulla knapp nicht an die Scheibe. Schade! Glück hatten die Düsseldorfer, als die Schiedsrichter einen dritten Treffer nach Videobeweis wegen Torhüterbehinderung zurecht nicht gaben, immerhin hatten sie auf dem Eis auf Tor entschieden. Ein 0:3-Rückstand wäre in dieser Phase auch unverdient gewesen, denn die DEG machte eine gute Partie. Da aber auch der gute Bennet Roßmy am Münchener Goalie scheiterte, ging es mit einem 0:2 in die zweite Pause. Noch war alles drin!

Im Schlussabschnitt gab es zunächst einige Eis-Reparaturen um das Gästetor herum bis Victor Svensson die erste Großchance des Drittels hatte. Aber auch er konnte Niederberger nicht überwinden. Doch der erste Treffer der Spielzeit fiel wenig später dann doch! War es Svensson oder war es Üffing? Die Schiris gaben schließlich dem Neuzugang aus Köln den Treffer. Sein Zuspiel war von einem Münchener ins eigene Tor gedrückt worden. Nur noch 1:2 aus Sicht der DEG bei 46:18 und neue Hoffnung! Leider wurde der Düsseldorfer Rückenwind durch eine Strafe gegen Olli Mebus jäh ausgebremst. Doch dieses Mal hielt das Defensiv-Bollwerk stand. Und es kam noch besser: Kurz nach Ablauf der Strafe sah Alex Ehl den Kollegen Svensson wunderbar frei und der Schwede mit dem Ausgleich! Aus kurzer Distanz das 2:2 bei 49:04! Ein klasse Moral der dezimierten Düsseldorfer! Doch leider kassierte Ehl sechs Minuten vor Schluss eine weitere Strafe. Wenn auch etwas zweifelhaft. Und wie bitter! Trevor Parks konnte die plötzlich freiliegende Scheibe zur erneuten Red Bull-Führung ins Tor schieben (54:57). Der der dritte Unterzahl-Gegentreffer. Die DEG warf nun alles nach vorne und Olischefski 44 Sekunden vor dem Ende fast mit dem 3:3. Doch der Treffer gelang nicht und Kastner machte für München 38 Sekunden vor dem Ende das 4:2 ins leere Tor. Die traurige Entscheidung. Dennoch: Kopf hoch, DEG!

Ausblick: Das erste Heimspiel der Düsseldorfer EG ist am kommenden Sonntag (17. September) um 15.15 Uhr im PSD BANK DPME. Die Rot-Gelben erwarten über 9.000 Zuschauer! Tickets unter www.degtickets.de und an der Tageskasse! Diese DEG hat jeden Zuschauer verdient!

