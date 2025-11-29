Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EC Peiting Erfolgreicher Beutezug der Selber Wölfe in Peiting
EC PeitingSelber Wölfe

Erfolgreicher Beutezug der Selber Wölfe in Peiting

EC Peiting vs. Selber Wölfe 3:5 (1:2; 1:0; 1:3)

29. November 20252 Mins read16
Share
Jubel der Selber Wölfe - © Corinan Fippl
Share

Peiting. (PM Selber Wölfe) Die Selber Wölfe traten in Peiting konzentriert, diszipliniert sowie geduldig auf und entführten verdient drei Punkte aus dem Pfaffenwinkel.

Nach knapper Führung zur ersten Pause gab das Wolfsrudel im mittleren Spielabschnitt zwischenzeitlich zwar das Heft aus der Hand, ließ aber nur den Ausgleich für die Gastgeber zu. Im Schlussabschnitt bissen die Porzellanstädter dann aber dreimal zu und beendeten den Ausflug nach Peiting siegreich.

Wölfe-Blitzstart

Besser hätte der Spielbeginn für die Selber Wölfe nicht laufen können. Bereits nach 17 Sekunden bekam der Peitinger Gretz wegen hohen Stocks eine Strafe aufgebrummt und nur 13 Sekunden später nutzten die Porzellanstädter in Person von Lahtinen mit einem Schuss in den Giebel die zahlenmäßige Überlegenheit zum Führungstreffer. Nachdem die Gäste selbst eine Unterzahl schadlos überstanden hatten, kontrollierten sie das Spiel, ohne jedoch zu glasklaren Chancen zu kommen. In der 9. Minute erzielten die Gastgeber den Ausgleich. Weidekamp parierte zunächst noch gegen Laßmann, doch dann schaltete Briere am schnellsten und verwertete den Abpraller. Die Wölfe arbeiteten weiter hart als auch konzentriert und belohnten sich in der 13. Minute mit dem erneuten Führungstreffer. Wie schon beim 1:1 auf der anderen Seite konnte Peitings Keeper einen von Tabert abgefeuerten Schuss nur prallen lassen und Ziesche netzte zum 1:2 ein.

Peiting kommt zurück

Im zweiten Drittel waren es die Peitinger, die zu einem frühen Treffer kamen. Nach einem Fehler der Wölfe in der neutralen Zone spielten die Gastgeber eine 2-auf-1-Situation wie aus dem Lehrbuch zum erneuten Ausgleichstreffer aus. Dieser Torerfolg beflügelte den ECP, der nun seinerseits über weite Strecken das Spielgeschehen bestimmte. In der Abwehr standen die „Gallier“ kompakt und machten es den Wölfen schwer, gefährliche Offensivaktionen zu kreieren. Die besten Gelegenheiten für die Porzellanstädter hatten Schutz in Überzahl mit einem Lattenkracher und Raab, der mit einem verdeckten Schuss Magg beinahe überrascht hätte. Deutlich zwingendere Möglichkeiten hatte Peiting. Hier scheiterte Diebolder im Alleingang an Weidekamp und MacKinnons Schuss aufs leere Tor wurde im letzten Moment von Kassay-Kezis Schläger abgewehrt.

Wölfe beißen dreimal zu

Die Selber Wölfe hatten sich für den Schlussabschnitt einiges vorgenommen. Wenige Sekunden nach der Pause war es Valasek, der einen Schuss haarscharf über den Torwinkel zog. Doch lange brauchten sich die Gäste nicht über diese vergebene Chance ärgern. In der 42. Minute legte Spitzner quer auf Schutz, der die Scheibe mühelos zum 2:3 einschieben konnte. Selb war jetzt klar die bessere Mannschaft. Zweimal Valasek, Gauch und Nemec gelang der Ausbau der Führung noch nicht. Hier brauchte es ein Powerplay, das erneut Lahtinen nach Querpass von Schutz zum 2:4 nutzte. Und es kam noch besser: In der 52. Minute schickte Müller Tabert auf die Reise, der mit seinem platzierten Abschluss eine 3-Tore-Führung für seine Farben herausschoss. Die Gastgeber mobilisierten nun noch einmal alle Kräfte, mehr als der Anschluss zum 3:5 durch Briere in der 57. Minute ließ das Wolfsrudel aber nicht mehr zu.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

EC Peiting: Magg (Seidel) – Holzmann, Mayr, Gretz, Obu, Weyrich, Mühlegger, Zerhoch – Heger, Maylan, Markgraf, MacKinnon, Briere, Laßmann, Czogallik, Gohlke, Habermann, Diebolder, Grin, Greil
Selber Wölfe: Weidekamp (Wiens) – Hördler, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Gläßl – Spitzner, Rubin, Schutz, Lahtinen, Nemec, Valasek, Tabert, Weiß, Ziesche, Bauer, Klughardt
Tore: 1. Min. 0:1 Lahtinen (Müller, Weiß; 5/4); 9. Min. 1:1 Briere (Laßmann, MacKinnon); 13. Min. 1:2 Ziesche (Tabert, Raab); 21. Min. 2:2 Laßmann (Briere); 41. Min. 2:3 Schutz (Spitzner, Gauch); 51. Min. 2:4 Lahtinen (Gauch; 5/4); 54. Min. 2:5 Tabert (Müller); 57. Min. 3:5 Briere (Laßmann, MacKinnon)
Strafzeiten: Peiting 8, Selb 6
Schiedsrichter: Singaitis, Wölzmüller (Bauer, Schamberger)
Zuschauer: 506

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

637
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Andy Eder an drei Treffern beteiligt! Eisbären gewinnen in Wolfsburg mit 6:1

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC PeitingLausitzer FüchseTransfers

Pascal Seidel erhält Förderlizenz für den EC Peiting

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse statten ihren Torhüter Pascal Seidel mit...

By28. November 2025
SC RiesserseeSelber Wölfe

Wölfe feiern ungefährdeten Heimsieg

Selb. (PM Wölfe) Ein Heimsieg, welchen man wohl unter der Kategorie „Arbeitssieg“...

By26. November 2025
Selber WölfeStuttgarter EC

Vierfach-Lahtinen schießt die Selber Wölfe zum Auswärtssieg in Stuttgart

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe dominierten in Stuttgart von Anfang an...

By24. November 2025
EC PeitingEHF Passau Black Hawks

Individuelle Fehler und Strafzeiten kosten Passau Black Hawks den Sieg

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitagabend beim...

By22. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten