Erfolgreicher Beutezug der Selber Wölfe im Allgäu

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe beschenkten sich am 2. Weihnachtsfeiertag selbst mit drei Punkten beim Auswärtsspiel in Memmingen.

Viermal ging das Wolfsrudel in Führung, dreimal glichen die Gastgeber aus. Ein viertes Mal sollte dies den Memmingern nicht gelingen, so dass die Wölfe aus einer spannenden und hochklassigen Oberligapartie als Sieger hervorgingen.

Später Gegentreffer

Bis zur Mitte des Anfangsdrittels neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Memmingen hatte zwar ein optisches Übergewicht, kam aber zu keinen zwingenden Chancen. Nach dem Powerbreak hatten die Wölfe ihre Busbeine herausgelaufen und konnten sich zum ersten Mal im Angriffsdrittel festsetzen. Nachdem Schutz zweimal in aussichtsreicher Position gescheitert war, hämmerte Rubin die Scheibe an die Latte. Doch Selb blieb bissig, hielt die Scheibe in der Gefahrenzone und kam im direkten Nachgang durch Spitzner zum 0:1. Die Wölfe schafften es nun, regelmäßig Druck auf das von Roth gehütete Memminger Tor auszuüben. Tabert, zweimal Gelke und Gläßl scheiterten aber am Indians-Goalie oder verzogen knapp. Und so mussten die Porzellanstädter 20 Sekunden vor der Pausensirene doch noch den Ausgleich hinnehmen: Brassard war allein auf und davon und ließ im Stile eines Torjägers Wiens im Selber Kasten keine Abwehrchance.

Kaum Unterbrechungen

Die Selber Wölfe kamen hervorragend aus der ersten Pause. Bereits in der 22. Minute liefen die Gäste einen Konter: Schutz legte quer auf Rubin, der mit einem platzierten Schuss zur erneuten Wölfe-Führung einnetzte. Die Indians antworteten mit wütenden Angriffen, doch Wiens ließ Brassard und Ouderkirk zunächst keine Chance. Da brauchte es schon eine aus Wölfe-Sicht äußerst unglückliche Situation, damit die Memminger zum zweiten Mal an diesem Abend aufs Scoreboard gelangten: Nemec wollte hinter dem Tor eine Scheibe klären, doch diese prallte vom Schiedsrichter direkt auf den Schläger von Schubert, der diese Einladung dankend annahm und zum Ausgleich einschoss. Im weiteren Verlauf ergaben sich zunächst zwei Chancen für Selb, doch sowohl Gläßl als auch Gauch hatten kein Glück im Abschluss. Ab der 35. Minute schnürten die Indians die Wölfe dann lange in der eigenen Zone ein, doch das Wolfsrudel kämpfte tapfer in der Abwehr und konnte einen weiteren Gegentreffer verhindern. Gegen Ende des Mittelabschnitts konnten sich die Porzellanstädter dann wieder befreien und hatten durch Valasek noch einmal eine Großchance zu verzeichnen, doch der Deutsch-Tscheche scheiterte am Memminger Goalie.

Schutz mit dem Siegtreffer

Auch im Schlussabschnitt legten die Wölfe wieder vor. Lahtinen setzte sich stark gegen die Memminger Abwehr durch und sah den mitgelaufenen Gelke, der direkt abzog und die Scheibe zum 2:3 ins Netz schweißte. Doch es dauerte diesmal nur drei Minuten, ehe die Gastgeber erneut ausgleichen konnten. Aus dem Gewühl heraus behielt Ouderkirk die Übersicht und stocherte die Scheibe zum 3:3 über die Linie. Doch die Wölfe steckten nicht auf und setzten trotz des Drucks der Hausherren immer wieder offensive Akzente, unter anderem durch Schutz, Gauch und Gelke. In der 57. Minute war es dann Schutz, der ein Zuspiel per Direktabnahme zum 3:4 versenkte. Memmingen versuchte nochmal alles, um zum vierten Mal an diesem Abend auszugleichen, doch die aufopfernd kämpfenden Wölfe brachten die Führung über die Zeit.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

ECDC Memmingen Indians: Roth (Flott-Kucis) – Svedlund, Meisinger, Blake, Ettwein, Kurz, Menner, Peleikis – Beauchemin-Brassard, Spurgeon, Ouderkirk, Lillich, Homjakovs, Fominych, Meier, Schubert, Krymskiy, Pfalzer, Gams

Selber Wölfe: Wiens (Weidekamp) – Gläßl, Tramm, Gauch, Raab, Kassay-Kezi, Müller, Hördler – Spitzner, Rubin, Schutz, Kuqi, Nemec, Valasek, Tabert, Lahtinen, Gelke, Miksch, Bauer, Klughardt

Tore: 13. Min. 0:1 Spitzner (Rubin, Tramm); 20. Min. 1:1 Beauchemin-Brassard (Svedlund, Meisinger); 22. Min. 1:2 Rubin (Schutz, Tramm); 26. Min. 2:2 Schubert; 48. Min. 3:2 Gelke (Lahtinen, Tabert); 51. Min. 3:3 Ouderkirk (Spurgeon Beauchemin-Brassard); 57. Min. 3:4 Schutz (Spitzner, Gauch)

Strafzeiten: Memmingen 10, Selb 10

Schiedsrichter: Lohse, Altmann (Weidinger, van der Heyd)

Zuschauer: 2.505

