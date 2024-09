Erfolgreicher Auftakt in der 1. Liga: U20 der Starbulls Rosenheim gewinnt erstes Punktspiel

Die U20 der Starbulls Rosenheim bestritt am vergangenen Wochenende die ersten Punktspiele der neuen Saison 2024/25. Diese fanden auswärts gegen die Dresdner Eislöwen Juniors...

Diese fanden auswärts gegen die Dresdner Eislöwen Juniors statt. Sie haben ihr erstes Punktspiel in der 1. Liga erfolgreich bestritten und damit einen vielversprechenden Start in die neue Saison hingelegt. In ihrem Debüt auf diesem höheren Spielniveau zeigte die Mannschaft von Anfang an Entschlossenheit und ihr Können. Im ersten Punktspiel musste die Mannschaft eine Niederlage hinnehmen, konnte sich jedoch im zweiten Spiel eindrucksvoll zurückmelden. Mit einer starken Leistung und großem Kampfgeist gelang es der U20, das zweite Spiel für sich zu entscheiden und damit die ersten Punkte in der neuen Liga zu sichern. Dieser gemischte Auftakt zeigt das Potenzial des Teams und gibt Anlass zur Zuversicht für die kommenden Spiele.

Gerhard Unterluggauer, Cheftrainer der U20, zum ersten Spielwochenende: „Am Samstag hatten wir einen guten Start und spielten das erste Drittel ganz anständig, mit vielen Chancen. Leider konnten wir dies im zweiten Drittel nicht halten. Uns passierten zu viele Fehler und das hat uns am Ende auch auch das Spiel gekostet. Am Sonntag war das Spiel über die kompletten 60 Minuten viel besser und kompakter. Daher haben wir auch verdient gewonnen.“

Trotz der starken Konkurrenz in der 1. Liga bewies das Team, dass es sich gut vorbereitet und bestens aufgestellt hat, um in dieser anspruchsvollen Liga zu bestehen. Mit einem verdienten Sieg im ersten Spiel sendet die U20 ein klares Signal an die Konkurrenz und schöpft neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Saison.

Die Spiele der Junioren im Detail:

31.08.2024 – ESC Dresden – Starbulls Rosenheim 5:1 (1:1/4:0/0:0)

Spielverlauf: 11:45 1:0 Caloun (Sedleckij-Razin)(PP1), 15:11 1:1 Musin (Wieczorek, Kroha) (PP1), 20:43 2:1 Sedleckij-Razin (Caloun, Tarasenko), 28:41 3:1 Sedleckij-Razin (Caloun, Müller), 29:56 4:1 Buschbeck (Krüger, Gärtner), 37:27 5:1 Zimmermann (Kippes)

01.09.2024 – ESC Dresden – Starbulls Rosenheim 4:6 (1:1/0:3/3:2)

Spielverlauf: 01:35 0:1 Achatz (Wieser), 15:10 1:1 Couloun (Sedleckij-Razin, Fontana), 21:57 1:2 Achatz, 35:41 1:3 Eremias (Crepinsek, Kroha), 36:5 1:4 Musin (Zwickl), 43:33 Schneider (Böhm), 45:31 2:5 Caloun (Sedleckij-Razin, Krüger)(PP1), 51:33 3:5 Krüger (Caloun, Sedleckij-Razin), 52:19 3:6 Stein (Mayer, Achatz), 58:33 4:6 Caloun (Sedleckij-Razin, Müller)