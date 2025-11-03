Erfolgreicher Abschluss vor der Pause – Starbulls-Nachwuchs überzeugt mit Einsatz und Teamgeist

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein intensives Wochenende liegt hinter den Nachwuchsmannschaften der Starbulls Rosenheim.

Mit spannenden Spielen, großem Kampfgeist und sehenswerten Leistungen verabschieden sich die Teams in die wohlverdiente Novemberpause.

U20: Starker Auftritt gegen Augsburg

Die U20 zeigte am Samstag im Heimspiel gegen den AEV Augsburg eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen verdienten 4:2-Erfolg. Mit Einsatz, Disziplin und einem geschlossenen Auftritt überzeugte die Mannschaft vor heimischem Publikum. Am Sonntag musste sich das Team den Gästen jedoch deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Trotz der Niederlage überwiegt der positive Eindruck – die Entwicklung der jungen Starbulls zeigt klar nach oben.

Die Spiele der Junioren im Detail:

01.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Augsburger EV 4:2 (1:0/1:1/2:1)

Spielverlauf: 08:03 1:0 Mühlfenzl (Stein, Rock), 27:58 2:0 Mühlfenzl (Nirschl, Bittner), 36:13 2:1 Kaschner, 45:14 3:1 Schleer (Vaytekhovich), 48:52 3:2 Lenke (Keller, Menne), 53:16 4:2 Mühöfenzl (Mayer, Bittner)

02.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Augsburger EV 1:7 (0:2/0:2/1:3)

Spielverlauf: 04:33 0:1 Gebele (Jevsjev, Zyla), 10:44 0:2 Kaschner (Lenke, Menne), 21:58 0:3 Oberth (Menne), 29:09 0:4 Zyla (Jevvsejev), 46:41 0:5 Oberth (Keller, Pellizzari),50:31 1:5 Mayer (Wilhelm, Bittner), 52:40 (Lenke, Pfaffengut), 55:06 1:7 Lenke (Kaschner, Menne)

U17: Reaktion mit Charakter

Auch die U17 hatte am Wochenende zwei Heimspiele, diesmal gegen Düsseldorf. Am Samstag unterlag die Mannschaft mit 3:5, zeigte aber am Sonntag eindrucksvoll, dass sie sich davon nicht beirren lässt. Mit viel Kampfgeist und einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang ein verdienter 6:1-Sieg, der den Fortschritt und den Teamzusammenhalt deutlich machte.

Die Spiele der Jugend im Detail:

01.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Düsseldorfer EG 3:5 (1:0/1:3/1:2)

Spielverlauf: 14:01 1:0 Lamprecht, 22:47 1:1 Grünthal (Bistrosch, Reynetjes), 28:37 2:1 Marquardt (Susnik), 28:50 2:2 Reyntjes, 34:24 2:3 Theuerholz (Bitsrosch, Hemelik), 41:18 2:4 Theuerholz (Ponomarev, Schene), 53:13 2:5 Grünthal, 59:19 3:5 Susnik (Lamprecht, Mülfenzl)

02.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Düsseldorfer EG 6:1 (0:0/4:0/2:1)

Spielverlauf: 22:07 1:0 Schwabl, 23:22 Krüger (Susnik, Lamprecht), 37:47 3:0 Sürken (Guggenhuber, Binder), 38:07 4:0 Lamprecht (Tomas), 55:37 5:0 Binder (Krüger, Mühlfenzl), 59:16 5:1 Maier, 59:38 6:1 Sürken (Guggenhuber, Bauer)

U15: Sieg gegen Augsburg

Die U15 feierte am Samstag einen weiteren Erfolg. Im Heimspiel gegen den AEV Augsburg setzte sich die Mannschaft nach starker Vorstellung mit 5:3 durch. Ein verdienter Sieg, der den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigt.

U13: Knappe Niederlage in Ottobrunn

Für die U13A stand ein schweres Auswärtsspiel in Ottobrunn auf dem Programm. Trotz einer engagierten Leistung und einem engen Spielverlauf musste sich das Team am Ende mit 6:4 geschlagen geben. Dennoch zeigte die Mannschaft viel Einsatz und Spielfreude.

U9: Mit Begeisterung beim Turnier in Miesbach

Auch die jüngsten Starbulls waren am Wochenende im Einsatz: Die U9 nahm an einem Turnier in Miesbach teil und zeigte dabei viel Freude, Eifer und Teamgeist. Mit großem Einsatz und Begeisterung präsentierten die jungen Spielerinnen und Spieler ihr Können und sammelten wertvolle Spielpraxis.

Mit diesem Wochenende verabschieden sich die Nachwuchsteams in die bekannte Novemberpause. In dieser Zeit ruht der reguläre Spielbetrieb, da auf nationaler Ebene verschiedene Nachwuchs- und Nationalteam-Maßnahmen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stattfinden.

Diese Pause bietet den Mannschaften zugleich die Gelegenheit, neue Kräfte zu sammeln, Verletzungen auszukurieren und gezielt weiterzutrainieren, bevor es Mitte November wieder aufs Eis geht.

