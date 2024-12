Erfolgreiche Mitgliederversammlung der Starbulls Rosenheim â€“ Vorstandschaft neu gewÃ¤hlt und SatzungsÃ¤nderung beschlossen

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim blicken auf eine erfolgreiche Mitgliederversammlung zurück, die am gestrigen Abend im Kultur+Kongress Zentrum Rosenheim stattfand. Im Mittelpunkt der...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim blicken auf eine erfolgreiche Mitgliederversammlung zurück, die am gestrigen Abend im Kultur+Kongress Zentrum Rosenheim stattfand.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die turnusgemäße Neuwahl der Vorstandschaft sowie die Abstimmung über eine wichtige Satzungsänderung.

Mit großer Zustimmung aller anwesenden Mitglieder wurde die Vorstandschaft erfolgreich neu gewählt und setzt sich nun wie gewohnt zusammen: 1. Vorstand: Marcus Thaller, 2. Vorstand: Hans-Peter Schwarzfischer, 3. Vorstand: Christian Hötzendorfer. Der Verein freut sich, mit einer starken und motivierten Führungsspitze die kommenden Aufgaben zu bewältigen.

Darüber hinaus wurde eine Satzungsänderung verabschiedet, die den Verein in seiner organisatorischen und rechtlichen Ausrichtung zukunftssicher aufstellt. Die Änderungen wurden im Vorfeld ausführlich erarbeitet und in der gestrigen Mitgliederversammlung ausführlich diskutiert. Am Ende wurde die Satzungsänderung von den Mitgliedern in der Versammlung mit einer 2/3 Mehrheit (187 Ja-Stimmen, 50 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen) befürwortet.

„Wir danken allen Mitgliedern für ihre rege Teilnahme, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung“, so die Vorstandschaft. „Die gestrigen Entscheidungen legen den Grundstein für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft unseres Vereins.“

Die Starbulls Rosenheim danken allen Beteiligten für ihr Engagement und freuen sich auf eine spannende und erfolgreiche weitere Saison!

