Erfolgreiche Fuchsjagd: Huskies besiegen WeiÃŸwasser mit 4:3

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Sonntag waren die Füchse aus Weißwasser zu Gast in der Nordhessen Arena. Die Huskies dominierten das Spiel in den...

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Sonntag waren die Füchse aus Weißwasser zu Gast in der Nordhessen Arena.

Die Huskies dominierten das Spiel in den ersten beiden Drittel und erspielten sich eine komfortable Führung. Im Schlussdrittel übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spielgeschehen, verkürzten auf 4:3, konnten aber keine Punkte aus Kassel entführen.

Die Huskies dominierten die Partie vom ersten Bully an und erarbeiteten sich so schon in der Anfangsphase einige Chancen. In der vierten Minute rutschte Füchse-Goalie Quapp ein Schlagschuss von Müller durch die Beine, aber am Tor vorbei. Besser lief es dann nur eine Minute später als Preto einen Abschluss von Ahlroth kurz vor Quapp entscheidend zur Führung abfälschen konnte. In der siebten Spielminute legten die Schlittenhunde direkt nach. Quapp, welcher zuvor schon mehrmals die Scheibe nicht sichern konnte, ließ sie erneut prallen, was Olsen mit einem Schuss unter die Latte direkt bestrafte. Der Goalie der Füchse wurde daraufhin ausgewechselt. Die Huskies ließen auch in der Folge nicht locker. Lowry tanzte die Defensive der Gäste hinter deren Tor schwindelig, fand Brune im Slot, welcher zum 3:0 verwandelte. Erst jetzt kamen die Füchse besser ins Spiel und belohnten sich direkt mit ihrem ersten gefährlichen Abschluss. Kiefersauer erhielt die Scheibe im Slot, hatte viel Platz und wusste diesen zu nutzen (15.). Kurz nach dem Anschlusstreffer der Gäste, mussten auch die Schlittenhunde ihren Torhüter wechseln, da sich Maxwell bei einer Parade verletzt hatte (18.).

Auch der zweite Abschnitt startete furios. Zuerst hatten die Füchse eine Großchance auf den Anschlusstreffer, dann trafen die Huskies direkt im Gegenzug. McMillan fuhr über den rechten Flügel in das Offensivdrittel und schloss den Konter auch selbst mit einem Schuss ins rechte obere Eck zum 4:1 ab. Wie auch schon im ersten Drittel kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen und schnürten dabei die Gäste teilweise für mehrere Minuten am Stück in der Defensive fest. Ihre Überlegenheit konnten die Huskies jedoch nicht weiter ausnutzen. Die Füchse hatten ihrerseits nur noch eine weitere gute Chance, allerdings versprang ihnen der Puck kurz vor dem Tor von Hufsky. Die Huskies konnten ihre Überlegenheit nicht weiter ausnutzen und so blieb es trotz guter Chancen von Brune (37.) oder Keck (40.) beim 4:1 zur zweiten Pause.

Im Schlussdrittel wurden die Huskies dann fahrlässig. Die Gäste aus Weißwasser taten nun mehr für das Spiel und wurden bereits nach kurzer Zeit dafür belohnt. In der 45. Spielminute als ein Distanzschuss von Valasek hoch hinter Hufsky einschlug. Direkt im Gegenzug hätte Brune den alten Abstand wiederherstellen können, verfehlte mit seinem Rückhandschuss, nachdem er zuvor einen Aufbaupass der Gäste abgefangen hatte, allerdings das Tor (45.). Die Füchse kontrollierten auch weiter das Spielgeschehen und machten das Spiel fünf Minuten vor Schluss nochmal spannender. Bei angezeigter Strafe gegen Kassel trafen die Gäste zunächst den Pfosten, dann aber nur Sekunden später erneut das Tor. Valentin stellte das Spiel so auf 4:3 und sorgte dafür, dass Huskies-Coach Subr seine Auszeit nutzte (56.). In den letzten beiden Minuten setzten die Huskies die Gäste wieder stärker unter Druck, wodurch diese erst in den letzten Sekunden ihren Torwart Galajda vom Eis nehmen konnten. So sicherten sich die Huskies am Ende drei Punkte.

Tore:

1:0 Preto (Ahlroth – 5. Min.)

2:0 Olsen (McMillan – 7. Min.)

3:0 Brune (Lowry, Müller – 13. Min.)

3:1 Kiefersauer (Ziesche – 15. Min.)

4:1 McMillan (Schwartz – 22. Min.)

4:2 Valasek (Kiefersauer, Wäser – 45. Min.)

4:3 Valentin (Kiefersauer, Breitkreuz – 56. Min.)