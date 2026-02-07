Erfolgreiche Auswärtsserie hält an: Huskies fahren Shutout-Sieg in Weiden ein

Kassel. (PM Huskies) Zum vierten Mal in Folge mussten die Huskies am Freitagabend auswärts ran – diesmal waren sie in Weiden zu Gast.

Keck, Rutkowski und Braun sorgten bereits im Anfangsdrittel für eine komfortable Führung, Garlent und Benson schraubten das Ergebnis schließlich in die Höhe, während Torhüter Shilin ein Shutout bejubeln durfte.

Die Anfangsphase gestaltete sich zunächst noch ausgeglichen, das Spiel kippte jedoch früh auf die Seite der Huskies. Nach einem Pfostenschuss in der 7. Spielminute, gelang kurz darauf schließlich der Führungstreffer: Die Blue Devils ließen Keck auf dem rechten Flügel zu viel Zeit, welche dieser zu nutzen wusste und in den linken oberen Winkel traf (9.). Nur eine Minute später konnte Rutkowski, nachdem sein Schuss von einem Weidener vor dem Tor abgefälscht wurde, auf 2:0 erhöhen (10.). Die Oberpfälzer bekamen in Überzahl die Gelegenheit zurückzuschlagen, konnten das am heutigen Abend gut aufgelegte Kasseler Unterzahlspiel jedoch nicht bezwingen. Kurz vor Drittelende kamen hingegen die Nordhessen zu einem weiteren Treffer: Nach einem Schlagschuss von Müller war es Braun, der den Rebound im Tor unterbringen konnte (20.). Der Treffer wurde noch auf eine mögliche Torhüterbehinderung überprüft, blieb aber bestehen.

Die ersten Minuten des Mittelabschnitts waren neben eines Lattentreffers von Keck (22.) geprägt von Strafminuten gegen beide Teams. Unter anderem lieferten sich Detsch und Bohac einen Faustkampf und mussten für fünf Minuten auf der Strafbank Platz nehmen (23.). Nachdem schließlich beide Teams wieder mit fünf Feldspielern agieren konnten, sorgte die Kombination Benson-Garlent für den vierten Treffer des Abends. Garlent fuhr um das Weidener Tor, wurde mit einem Querpass von Benson bedient und hatte keine Probleme aus kurzer Distanz zu verwandeln (31.). In den verbliebenen Minuten waren die Torchancen rückläufig, Shilin konnte sich gegen Samanski (33.) jedoch einmal auszeichnen.

Ein ähnliches Bild bot sich den Fans in der Hans-Schröpf-Arena auch im Schlussabschnitt: Die Huskies kontrollierten Spiel und Puck, Highlights waren aber Mangelware. Zweimal war es Weidner, welcher aus kurzer Distanz die Chance auf den fünften Treffer gehabt hatte (45., 47.). Seinen Shutout verdiente sich Shilin schließlich gerade in den Schlussminuten, in welchen er gleich zwei Alleingänge – einmal von Schiemenz (56.), einmal von Samanski (58.) – entschärfte. Zeitlich zwischen den beiden Alleingängen, erzielte Hoelscher nach Vorarbeit von Benson den Treffer zum 5:0-Endstand.

Die Schlittenhunde konnten so auch das letzte Spiel der kleinen Auswärts-Serie für sich entscheiden. Am Sonntag empfangen sie die Düsseldorfer EG in der Probonio Arena zum Family Day – Spielbeginn ist bereits um 15 Uhr.

Tore:

0:1 Keck (Mieszkowski, Turgeon – 9. Min.)

0:2 Rutkowski (10. Min.)

0:3 Braun (Weidner, Müller – 20. Min.)

0:4 Garlent (Benson, Hoelscher – 31. Min.)

0:5 Hoelscher (Benson – 57. Min.)