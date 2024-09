Erfolg im Derby â€“ DSC siegt beim Testspiel in Passau

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC konnte das erste Niederbayernderby der Saison für sich entscheiden. Vor 833 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena bezwang die...

Vor 833 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Habichte aus der Domstadt mit 3:4

Vor dem ersten Derby der Saison musste DSC-Coach Jiri Ehrenberger einmal mehr das Personal-Karussell anwerfen. Zwar kehrte mit Marcel Pfänder ein Akteur zurück ins Lineup, jedoch fehlten mit Andreé Hult und Lukas Miculka kurzfristig krankheitsbedingt zwei weitere Spieler. Tomas Gulda konnte zudem das Warmup nicht beenden und schied bereits vor der Partie aus.

Die Deggendorfer erwischten einen Traumstart in die Partie: Gerade einmal 64 Sekunden waren gespielt, als Petr Stloukal Passaus Keeper Marco Eisenhut eiskalt erwischte und für das frühe 0:1 sorgte. Auch in den folgenden Minuten blieb der DSC die spielerisch die aktivere Mannschaft, ohne jedoch die ganz großen Chancen zu kreieren. Auf der Gegenseite sorgten die Passauer durch Tempogegenstöße ebenfalls für Gefahr vor Timo Pielmeier, der sich nicht überwinden ließ. Kurz vor Ablauf des ersten Abschnitts bekamen die Deggendorfer eine längere Powerplay-Sequenz zugesprochen, als Marlon d’Acunto nach einem Bandencheck an Johannes Schmid vorzeitig unter die Dusche musste. Trotz zahlreicher Möglichkeiten gelang dem DSC bis zur Pausensirene allerdings kein weiterer Treffer mehr.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Deggendorfer den besseren Start. In der 23. Minute war es Antonin Dusek, der den Abpraller eines Schusses von Jaroslav Hafenrichter über die Linie drückte. Danach ein ähnliches Bild: Der DSC spielerisch überlegen, während sich die Black Hawks auf die Konter verlagerten. Einer dieser Gegenangriffe führte in der 29. Minute zum Anschlusstreffer, als Andrew Schembri ins rechte obere Eck zum 1:2 traf. Die Freude über den eigenen Treffer währte bei den Hausherren jedoch nicht lange. Gerade einmal neun Sekunden später schickte Passaus Serikow DSC-Youngster Leon Draser in die Bande. Im darauffolgenden fünfminütigen Überzahlspiel schraubten die Deggendorfer durch Curtis Leinweber (31.) und Antonin Dusek (33.) das Ergebnis auf 1:4, was gleichermaßen den Spielstand nach 40 gespielten Minuten darstellte.

Im Schlussabschnitt plätscherte die Partie dann über weite Strecken vor sich hin, was den Black Hawks noch einmal Auftrieb gab. Zunächst traf Elias Rott völlig freistehend in der 48. Minute zum 2:4 und 51 Sekunden vor Ende war plötzlich alles wieder offen. Ein Schuss von Maximilian Otte fand den Weg zwischen Freund und Feind hindurch zum 3:4. Mehr passierte allerdings nicht mehr – mit dem knappen Sieg für den DSC endete das erste Niederbayern-Derby der Saison.

Am kommenden Sonntag trifft die Ehrenberger-Truppe zur Generalprobe vor Ligastart auswärts auf die TecArt Black Dragons Erfurt. Spielbeginn ist um 16 Uhr.