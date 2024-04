Erfahrung von Ã¼ber 1000 ProfieinsÃ¤tzen bleibt dem SC Riessersee erhalten

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Mann mit über 1000 Profieinsätzen, Alexander Höller, wird auch kommendes Jahr für den SC Riessersee auf Torejagd gehen. Die Verantwortlichen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Mann mit über 1000 Profieinsätzen, Alexander Höller, wird auch kommendes Jahr für den SC Riessersee auf Torejagd gehen.

Die Verantwortlichen der Werdenfelser konnten sich auf eine Vertragsverlängerung mit dem Tiroler einigen. „Ich bin sehr froh und stolz weiterhin für den SC Riessersee spielen zu dürfen. Ich fühle mich sehr wohl in Garmisch-Partenkirchen und daher war die Entscheidung sehr leicht für mich. Der SCR war meine erste Option und ich freue mich schon wieder richtig, wenn ich nächste Saison im Stadion vor unseren tollen Fans auflaufen kann.“, so Alex Höller zur Vertragsverlängerung.

Letzte Saison hatte Höller mit extremen Verletzungspech zu kämpfen. Nur wenige Wochen vor den Playoffs verletzte sich der 39-jährige beim Auswärtsspiel in Memmingen schwer und musste operiert werden – Saisonende noch vor dem Highlight der Saison. In den abgelaufenen zwei Jahren lief Höller 92Mal in einem Punktspiel für die Weiß-Blauen auf und sammelte dabei beachtliche 79 Scorerpunkte.

Auch der Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener freut sich über die unkomplizierte Vertragsverlängerung: „Wir waren uns sehr schnell einig und wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin auf die Erfahrung von Alex zählen können. Alex ist ein wichtiger Spieler auf und neben der Eisfläche. Alex ist ein Vorbild für unsere jungen Talente, er lebt diesen Verein und geht in allen Situationen voran.“ Nach der Operation fuhr der Innsbrucker auch auf weite Auswärtsfahrten mit, um neben dem Eis und in der Kabine das Team zu unterstützen. „Dieses Engagement und dieser Einsatz von Alex zeigt seinen einwandfreien Charakter. Er stellt den Erfolg des Teams über alles und versucht seiner Mannschaft immer bestmöglich zu helfen.“, so erneut Ziener.