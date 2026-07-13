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HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Erfahrung und Qualität für die Defensive: Ex-Straubinger wechselt in die ICEHL

13. Juli 20262 Mins read97
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Zac Leslie v - © Alex Butscher / City-Press
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Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Zac Leslie für die Saison 2026/27 bekannt.

Der 32-Jährige wechselt mit einem großen Erfahrungsschatz aus einigen der besten nordamerikanischen und europäischen Ligen nach Bozen. In seiner Karriere absolvierte er knapp 400 Spiele in der AHL, fast 100 Partien in der KHL, zwei Spielzeiten in der DEL, 21 Einsätze in der Schweizer National League sowie einen Spengler Cup im Trikot der kanadischen Nationalmannschaft.

Leslie ist ein vielseitiger Verteidiger mit ausgezeichnetem Schlittschuhlauf und einem starken ersten Pass. Er kann der Mannschaft zudem im Powerplay wertvolle Impulse geben. Darüber hinaus bringt er ausgeprägte Führungsqualitäten mit, die ihm im Laufe seiner Karriere sowohl in Nordamerika als auch in der KHL das Amt des Assistenzkapitäns eingebracht haben.

„Ich freue mich riesig darauf, für einen Verein mit einer so unglaublichen Geschichte spielen zu dürfen“, erklärt Leslie. „Es ist eine große Ehre, Teil der Foxes zu werden. Ich habe mich für Bozen entschieden, weil ich für eine Mannschaft spielen möchte, die immer den Anspruch hat, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen – und das vor der großartigen Kulisse fantastischer Fans. Meine Familie und ich können es kaum erwarten, nach Italien zu kommen und in die neue Saison zu starten!“.

Karriere
Zac Leslie wurde am 31. Januar 1994 in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, geboren. Gemeinsam mit seinen Schwestern Kathryn, Grace und Rebecca – Letztere ist zwei Jahre jünger und wurde im vergangenen Jahr mit den Ottawa Charge Vizemeisterin der PWHL, der weltweit höchsten Frauen-Eishockeyliga – durchlief er die Nachwuchsteams seiner Heimatstadt. Seinen Durchbruch schaffte Leslie bei den Guelph Storm in der OHL, wo er sich so stark entwickelte, dass ihn die Los Angeles Kings im NHL Draft 2013 in der sechsten Runde an insgesamt 178. Stelle auswählten. Bereits in der darauffolgenden Saison gewann er mit Guelph die OHL-Meisterschaft. Am 24. Oktober 2015 feierte Leslie sein Profidebüt für die Ontario Reign, das AHL-Farmteam der Los Angeles Kings, und verbuchte dabei sofort seinen ersten Assist. Auf seinen ersten Treffer musste er bis zum 21. Oktober 2016 warten, als er im Sieg gegen die Texas Stars erstmals ins Schwarze traf. In der Folge etablierte sich Leslie als Stammspieler in der AHL, wo er bis 2022 auch für die Chicago Wolves, Stockton Heat und Belleville Senators auflief. Zum Abschluss seiner Nordamerika-Karriere standen 142 Scorerpunkte (29 Tore und 113 Assists) aus 394 AHL-Partien zu Buche.

Im Sommer 2022 begann für Leslie ein neues Kapitel in der KHL bei den Kunlun Red Star aus China. Bereits in seiner ersten Saison überzeugte er mit 39 Punkten (8 Tore, 31 Assists) in 65 Spielen und war damit zweitbester Scorer seines Teams. Nach weiteren 30 Einsätzen (3 Tore, 4 Assists) in der darauffolgenden Spielzeit wechselte er im Dezember 2023 in die Schweiz zu den Rapperswil-Jona Lakers. In seiner ersten Saison in der National League erzielte er in 21 Spielen drei Tore und sechs Assists. Zudem absolvierte er eine Partie in der Champions Hockey League und nahm mit der kanadischen Nationalmannschaft am Spengler Cup teil. 2024 setzte Leslie seine Europakarriere in Deutschland fort. Im November schloss er sich den Adler Mannheim an und absolvierte dort 13 Spiele, bevor er in der darauffolgenden Saison innerhalb der DEL zu den Straubing Tigers wechselte. Dort sammelte er in 31 Partien 21 Punkte (5 Tore, 16 Assists) und war damit der punktbeste Verteidiger des Teams im Schnitt pro Spiel. Nun beginnt für Zac Leslie ein neues Kapitel in Bozen.

Weitere Informationen zu Zac Leslie: https://www.eliteprospects.com/player/78063/zac-leslie

Seine Karriere in Zahlen

Source: Zac Leslie @ Elite Prospects

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