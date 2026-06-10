Erfahrung und Kreativität für die Offensive – Miners verpflichten Daniel Reichert!

Herne. (PM HEV) Daniel Reichert wechselt vom Ligakonkurrenten aus Hamm an den Gysenberg und wird in Herne künftig mit der Rückennummer 96 auflaufen.

Mit Reichert verpflichten die Miners einen kreativen Stürmer, der in seiner Heimatstadt Kassel ausgebildet wurde und dort bis zu seinem 16. Lebensjahr spielte. Anschließend wechselte er in die U18 der Iserlohn Roosters, ehe es ihn ein Jahr später in die U19 der Düsseldorfer EG zog. In seinem letzten Juniorenjahr in Düsseldorf erzielte Reichert starke 41 Punkte in 33 Spielen und machte damit auch in der Oberliga auf sich aufmerksam.

Sein erstes Profijahr absolvierte Reichert bei den Hannover Scorpions, bevor er in der darauffolgenden Saison zu den Crocodiles Hamburg wechselte. Nach einem erfolgreichen zweiten Profijahr zog es den gebürtigen Kasseler erstmals in den Süden, wo er zunächst ein Jahr für den SC Riessersee und anschließend drei Jahre für den EC Peiting auflief. Zur Saison 2022/23 kehrte Reichert wieder in den Norden zurück und zeigte in vier Spielzeiten bei den Hammer Eisbären konstant solide Leistungen. Insgesamt kann der 29-Jährige auf 336 Oberligaspiele zurückblicken, in denen er starke 220 Punkte verbuchte. Besonders in den vergangenen Playoffs unterstrich Reichert seine Qualität und trug mit vier Punkten in fünf Spielen dazu bei, dass die Eisbären auf Augenhöhe mit den Tölzer Löwen agierten.

Damit bringt Reichert viel Erfahrung an den Gysenberg und soll den Miners mit seiner Kreativität neue offensive Möglichkeiten eröffnen. Den Großteil seiner Karriere, so auch in Hamm, bestritt er als Center, er ist jedoch auch flexibel auf dem Flügel einsetzbar.

„Reichert ist flexibel einsetzbar, schnell und verfügt über eine gute Übersicht für seine Mitspieler. Mir ist es wichtig, Spieler im Kader zu haben, die variabel eingesetzt werden können und genau das bringt er mit. Deshalb bin ich froh, dass der Wechsel zustande gekommen ist“, so HEV-Coach Soccio.

Aktueller Kader

Sturm: Nick Ford, Tommy Munichiello, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Sofiene Bräuner, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr und Daniel Reichert.

Verteidigung: Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald, Christian Obu und Tjark Kölsch.

91 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro