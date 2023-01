Erfahrung pur – Stephan Kreuzmann verstÃ¤rkt die Defensive der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Kurz vor dem Beginn der heißen Phase um die besten Platzierungen für die Mitte Februar beginnende Play-Off-Runde konnten die Ice...

Der Verteidiger kann auf 20 Jahre Erfahrung in der 2.Bundeliga und der Oberliga zurückschauen, Stationen für ihn waren und anderem Leipzig, Bremerhaven, Dresden, Frankfurt und Kassel. Seit 2018 schnürte er die Schlittschuhe für die Moskitos Essen und absolvierte bei den Nachbarn insgesamt 149 Meisterschaftsspiele.

Dieser Coup war eine Wunschverpflichtung von Chef-Trainer Frank Gentges, der ihn schon bei seinen Stationen Leipzig, Nijmegen-NL, Dortmund, Frankfurt und Essen in seinem Kader hatte. Stephan Kreuzmann hat einen neuen Beruf begonnen, so dass der Aufwand in der Oberliga für ihn zu groß wurde. Daher hat er sich entschieden, seine Karriere in der Regionalliga fortzusetzen. Der Transfer war auch nur möglich, da Stephan in der unmittelbaren Nähe zu Ratingen wohnt.

Stephan Kreuzmann kann es nach eigenen Angaben kaum erwarten, gemeinsam mit „der coolen Truppe“ den Rest der Saison anzugehen und erfolgreich zu sein. In Ratingen wird Stephan auch zukünftig die Nummer 5 tragen.

Währenddessen sind die Langzeitverletzten Dustin Schumacher und Dominik Scharfenort wieder ins Training eingestiegen und hoffen, dass sie schnell wieder in der Hauptrunde dabei sein werden. Die ersten Einheiten lassen hoffen, dass der Plan aufgeht.

Jordi Cuena-Pazos hat seine Operation erfolgreich hinter sich gebracht und soll Mitte des Monats wieder auf dem Eis stehen. Den Trainingsrückstand will er so schnell wie möglich aufholen.

Neben diesen, vor allem für die Spieler, guten Nachrichten haben die Ice Aliens auch zwei Abgänge zu vermelden. Brian Westerkamp und David Gorski haben auf eigenen Wunsch aus beruflichen Gründen den Verein verlassen. Die Ice Aliens wünschen Ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.