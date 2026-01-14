Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost Schönheider Wölfe Erfahrung pur für die Wölfe-Defensive
Schönheider WölfeTransfers

Erfahrung pur für die Wölfe-Defensive

14. Januar 20261 Mins read94
Share
Sean Fischer - © Markus Gläß, Schönheider Wölfe
Share

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem die Schönheider Wölfe, aufgrund mehrerer Langzeitverletzter, in der vergangenen Woche mit Tom Berlin die Offensiv-Abteilung verstärkt haben, können sich die Erzgebirger nun über pure Erfahrung in der Wölfe-Defensive freuen.

Beim zweiten Neuzugang nach dem Jahreswechsel handelt es sich um Sean Fischer. Der 40-jährige, in Garmisch-Partenkirchen geborene Verteidiger, stand in der vergangenen Saison noch beim Erzrivalen Chemnitz Crashers unter Vertrag und war in der laufenden Spielzeit bislang vereinslos.

Fischer bringt reichlich Erfahrung mit. Der flexibel einsetzbare Allrounder absolvierte unter anderem 319 Oberliga-Spiele für die Hannover Scorpions und die Black Dragons Erfurt und war zuvor für die Lausitzer Füchse sowie den SC Riessersee in insgesamt 265 Partien in der 2. Bundesliga auf dem Eis. In der vergangenen Saison überzeugte er in Chemnitz mit starken 48 Scorerpunkten (21 Tore, 27 Assists) in nur 19 Spielen.

Wölfe-Coach Sven Schröder über Sean Fischer: „Sean bringt enorme Erfahrung und Qualität mit. Er ist körperlich topfit, vielseitig einsetzbar und kann mit seiner Spielintelligenz und Führungsstärke sofort Verantwortung übernehmen. Gerade in unserer aktuellen Situation und mit Hinblick auf die Playoffs ist er eine echte Verstärkung für das Team.“

Sean Fischer wird am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Tornado Niesky sein Debüt im Wölfe-Trikot geben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

106
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Die nächste Vertragsverlängerung ist bei den Adlern Mannheim perfekt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Adler MannheimTransfers

Die nächste Vertragsverlängerung ist bei den Adlern Mannheim perfekt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim können eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Demnach...

By14. Januar 2026
ERC LechbruckTransfers

ERC Lechbruck verlängert mit Spielertrainer Paolo De Sousa

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, die Vertragsverlängerung mit Spielertrainer...

By13. Januar 2026
Adler MannheimTransfers

Adler Mannheim: Die achte Vertragsverlängerung ist perfekt

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim treiben die Kaderplanung für die kommende...

By13. Januar 2026
Ratinger Ice AliensTransfers

Karriereende für Tobias Brazda!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Leider müssen die Ice Aliens zu Wochenbeginn schlechte...

By12. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten