Erfahrung pur für die Wölfe-Defensive

Schönheide. (PM Wölfe) Nachdem die Schönheider Wölfe, aufgrund mehrerer Langzeitverletzter, in der vergangenen Woche mit Tom Berlin die Offensiv-Abteilung verstärkt haben, können sich die Erzgebirger nun über pure Erfahrung in der Wölfe-Defensive freuen.

Beim zweiten Neuzugang nach dem Jahreswechsel handelt es sich um Sean Fischer. Der 40-jährige, in Garmisch-Partenkirchen geborene Verteidiger, stand in der vergangenen Saison noch beim Erzrivalen Chemnitz Crashers unter Vertrag und war in der laufenden Spielzeit bislang vereinslos.

Fischer bringt reichlich Erfahrung mit. Der flexibel einsetzbare Allrounder absolvierte unter anderem 319 Oberliga-Spiele für die Hannover Scorpions und die Black Dragons Erfurt und war zuvor für die Lausitzer Füchse sowie den SC Riessersee in insgesamt 265 Partien in der 2. Bundesliga auf dem Eis. In der vergangenen Saison überzeugte er in Chemnitz mit starken 48 Scorerpunkten (21 Tore, 27 Assists) in nur 19 Spielen.

Wölfe-Coach Sven Schröder über Sean Fischer: „Sean bringt enorme Erfahrung und Qualität mit. Er ist körperlich topfit, vielseitig einsetzbar und kann mit seiner Spielintelligenz und Führungsstärke sofort Verantwortung übernehmen. Gerade in unserer aktuellen Situation und mit Hinblick auf die Playoffs ist er eine echte Verstärkung für das Team.“

Sean Fischer wird am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Tornado Niesky sein Debüt im Wölfe-Trikot geben.

