Erfahrung, Kampfgeist und Qualität bleiben beim ERC

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Marius Keller zählen: Der 29-Jährige wird weiterhin das Trikot der Flößer tragen und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Teams von Spielertrainer Paolo de Sousa.

Nach seiner langen Eishockeypause gelang Keller in der vergangenen Spielzeit ein starkes Comeback. In 22 Meisterschaftsspielen erzielte der vielseitig einsetzbare Spieler 16 Scorerpunkte und überzeugte dabei nicht nur mit seinen sportlichen Qualitäten, sondern auch mit seiner Erfahrung und Präsenz auf dem Eis.

Keller, der viele Jahre für den EV Füssen aktiv war und dort unter anderem Oberliga-Erfahrung sammelte, fand sich beim ERC Lechbruck schnell zurecht und entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Stütze innerhalb der Mannschaft.

„Ich wurde im Team schnell sehr gut aufgenommen und habe mich selten so wohl gefühlt. Das ist schon etwas Besonderes. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch kommende Spielzeit erfolgreich sind“, erklärt Keller zu seiner Verlängerung.

Auch ERC-Vorsitzender Manfred Sitter zeigt sich erfreut über den Verbleib des Routiniers:

„Trotz der langen Pause hat man gleich gesehen, dass Marius starke Fähigkeiten ins Team bringt. Er ist sehr wichtig für uns, umso mehr freut es mich, dass er weiter an Bord ist.“

Mit seiner Erfahrung, Vielseitigkeit und Einstellung bleibt Marius Keller ein wichtiger Baustein im Flößerteam. Der ERC Lechbruck freut sich auf eine weitere gemeinsame Saison mit der #81.

Der ERC kann auch auf einen weiteren sehr wichtigen Offensivspieler bauen: Marcus Köpf wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Flößer tragen. Der inzwischen 28-Jährige geht damit in seine nächste Spielzeit beim ERC und bleibt eine feste Größe im Angriff des Landesligisten.

Köpf bestätigte auch in der Saison 2025/26 erneut seine Offensivqualitäten. In 23 absolvierten Punktspielen sammelte er starke 36 Scorerpunkte und gehörte damit einmal mehr zu den produktivsten Spielern im Team. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Torinstinkt und seiner Spielübersicht kann der langjährige ERC-Angreifer jederzeit den Unterschied ausmachen.

„Wir haben eine gute Saison gespielt und können insgesamt zufrieden sein. Wir haben eine starke Mannschaft und ich denke, dass wir erneut eine gute Rolle in der Landesliga spielen werden“, blickt Köpf auf die vergangene Spielzeit zurück und zugleich optimistisch nach vorne.

Auch ERC-Vorsitzender Manfred Sitter freut sich über die Verlängerung:

„Marcus kann den Unterschied ausmachen und wenn er ins Rollen kommt, ein spielentscheidender Faktor sein. Er hat eine starke Saison hinter sich und ich bin mir sicher, dass wir auch in der kommenden Spielzeit viel Freude an ihm haben werden.“

Mit der Verlängerung von Marcus Köpf setzt der ERC Lechbruck weiter auf Kontinuität und offensive Qualität. Die Flößer dürfen sich damit auch in der kommenden Saison auf einen torgefährlichen und erfahrenen Leistungsträger freuen.

Weiter an Bord bleibt auch Lukas Fischer: Der 24-jährige Stürmer bleibt den Flößern treu und wird auch in der kommenden Saison das Trikot mit der Rückennummer 66 tragen.

Das Lecher Eigengewächs geht damit in seine nächste Spielzeit im Landesligateam und zählt längst zu den Gesichtern der Mannschaft. In der Saison 2025/26 absolvierte Fischer 28 Punktspiele und steuerte starke 15 Scorerpunkte bei. Dabei überzeugte er vor allem mit seinem unermüdlichen Einsatz, seinem aggressiven Forechecking und seiner kompromisslosen Spielweise.

Innerhalb der Mannschaft gilt Fischer längst als „Fighting Leader“ – ein Spieler, der immer vorangeht, keinem Zweikampf aus dem Weg geht und jederzeit alles für das Team investiert. Mit seiner Energie und seinem Kampfgeist ist er ein enorm wichtiger Faktor im Spiel der Flößer.

„Es passt einfach in der Mannschaft und wir haben gezeigt, dass wir gutes und erfolgreiches Eishockey spielen können. Es macht mir Spaß und genau so soll es weitergehen“, erklärt Fischer zu seiner Verlängerung.

Auch ERC-Vorsitzender Manfred Sitter freut sich über den Verbleib des Stürmers:

„Lukas ist ein unermüdlicher Kämpfer mit stets vollem Einsatz. Er gibt der Mannschaft unglaublich viel Energie und ist ein Spieler, den jeder Trainer gerne im Team hat. Zudem hat er vergangene Saison auch offensiv nochmal einen Schritt gemacht. Wir freuen uns sehr, dass Lukas weiter für den ERC aufläuft.“

Mit Lukas Fischer bleibt dem ERC Lechbruck nicht nur ein wichtiger Spieler, sondern auch ein echter Teamplayer und Identifikationsfigur erhalten.

Der ERC Lechbruck kann in der kommenden Saison auch auf die Dienste von Verteidiger Samuel Holzmann bauen. Der 21-Jährige bleibt den Flößern treu und wird weiterhin das Trikot mit der Rückennummer 7 tragen.

Holzmann ist erst Mitte Januar vom Bayernligisten EA Schongau zum ERC gewechselt und konnte in seinen ersten Einsätzen bereits andeuten, welches Potenzial in ihm steckt. Aufgrund einer Spielsperre zum Saisonende kam der junge Verteidiger allerdings lediglich auf vier Punktspieleinsätze für die Flößer – zu wenig, um sein volles Leistungsvermögen dauerhaft auf das Eis bringen zu können.

Der 1,88 Meter große Linksschütze bringt neben seiner körperlichen Präsenz auch spielerische Qualität und offensive Akzente mit.

„Ich konnte der Mannschaft in der kurzen Zeit leider nicht so helfen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das will ich nun nachholen und kommende Spielzeit meinen Teil zum Erfolg beitragen“, erklärt Holzmann.

Auch ERC-Vorsitzender Manfred Sitter blickt optimistisch auf die weitere Zusammenarbeit:

„Samuel hat aufblitzen lassen, dass er ein starker Verteidiger ist. Er ist noch jung und entwicklungsfähig. Er wird in der kommenden Saison ein wichtiger Teil des Teams sein.“

Der ERC Lechbruck freut sich, mit Samuel Holzmann weiterhin auf einen talentierten und körperlich starken Verteidiger bauen zu können und blickt gemeinsam mit ihm auf eine erfolgreiche kommende Saison.