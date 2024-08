Erfahrung fÃ¼r die Luchse: Tobias Schwab bleibt, Andre Bruch kehrt zurÃ¼ck!

Lauterbach. (PM Luchse) Nach den Vertragsverlängerungen unserer „jungen Wilden“ freuen wir uns, euch zwei echte Routiniers für die kommende Saison vorstellen zu können: Tobias...

Lauterbach. (PM Luchse) Nach den Vertragsverlängerungen unserer „jungen Wilden“ freuen wir uns, euch zwei echte Routiniers für die kommende Saison vorstellen zu können: Tobias Schwab bleibt ein Luchs, und Andre Bruch kehrt zurück nach Lauterbach!

Mit Tobias Schwab bleibt uns ein echter Leistungsträger der letzten Saison erhalten. Mit 13 Toren und 36 Assists sammelte Schwab 49 Punkte in 23 Spielen und zählte damit zu den besten Stürmern der Regionalliga Ost. Schwab bringt mit über 1077 Ligaspielen – darunter 94 in der DEL, 75 in der DEL2 und mehr als 600 in der Oberliga – eine Menge Erfahrung mit, die er in der letzten Saison perfekt einsetzte. Er war nicht nur ein Schlüsselspieler, sondern auch ein wichtiger Ansprechpartner für unsere jungen Spieler und brachte mit seiner Ruhe und Übersicht stets Stabilität ins Team.

Mit Andre Bruch kehrt ein ehemaliger Spieler zurück nach Lauterbach. Der 36-Jährige, der in der Saison 2021/2022 zu uns stieß und den Hessenmeistertitel sowie den Aufstieg in die Regionalliga mit uns feierte, wird in der kommenden Spielzeit wieder für die Luchse auflaufen. In 41 Spielen für Lauterbach sammelte Bruch 68 Punkte (30 Tore, 38 Vorlagen) und bleibt unvergessen für seine entscheidenden Penaltytreffer im Finale gegen die EJ Kassel 89ers. Nach einer Pause in der letzten Saison steht er nun wieder bereit, seine Klasse auf dem Eis zu zeigen. Dabei kann Bruch auf die Erfahrung von fast 700 Ligaspielen bauen.

Mit Schwab und Bruch haben wir zwei erfahrene Führungsspieler an Bord, die gemeinsam mit unserem neuen Trainer Pekka Romppanen die jungen, hungrigen Spieler unterstützen und das Team auf Erfolgskurs bringen werden.

Frischer Wind im Luchserudel: Felix Seiz und Finn Schneider verstärken unser Team!

Nach der Erfahrung kommt nun wieder junge Wildheit aufs Eis! Wir freuen uns, dass Felix Seiz und Finn Schneider in der nächsten Saison für unsere Luchse auflaufen werden. Damit setzen wir unseren Weg fort, jungen, talentierten Spielern eine Chance zu geben, sich im Eishockey zu beweisen.

Finn Schneider – Ein echter Vogelsberger kehrt zurück! Der 19-jährige Verteidiger lernte das Eishockeyspielen in Lauterbach, bevor er für den Nachwuchs der Kassel Huskies und der roten Teufel Bad Nauheim auflief. Nach einer Saison bei der U20 der EJ Kassel in der DNL und einer kurzen Auszeit vom Spielbetrieb, freut sich Finn nun darauf, wieder die Schlittschuhe für die Luchse zu schnüren. Wir sind stolz, mit Finn ein Eigengewächs zurück im Kader zu haben!

Felix Seiz – Unterstützung kommt von Felix Seiz, der aus dem Nachwuchs der Löwen Frankfurt zu uns stößt. Der 20-jährige Verteidiger konnte in der vergangenen Saison bei den Rockets aus Diez-Limburg bereits Erfahrung in der BeNe-League sammeln. Nun wird Felix seine erste, vollständige Seniorensaison bei den Luchsen absolvieren. Felix selbst ist gespannt auf das neue Umfeld: „Nach 15 Jahren Eishockey im Nachwuchs in Frankfurt bin ich gespannt auf ein neues Umfeld und den Einstieg in den Seniorenbereich. Ich denke, dass ich mich in Lauterbach gut weiter entwickeln kann und hoffe auf eine gute und erfolgreiche Saison. Außerdem bin gespannt meine neuen Mitspieler, den Trainer, den Verein und die Fans kennenzulernen.“

Mit Finn und Felix haben wir zwei hungrige junge Spieler im Kader, die unsere Zuschauer in der kommenden Saison sicherlich begeistern werden. Besonders die Verpflichtung eines weiteren heimischen Spielers zeigt, dass sich unser Team in die richtige Richtung entwickelt und weiterhin für viel Spaß und gute Stimmung sorgen wird!