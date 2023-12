Erfahrenes Team fÃ¼r Swiss Ice Hockey Games

Artikel anhören Zürich. (PM SIHF) Vom 14. bis 17. Dezember 2023 finden in der Swiss Life Arena in Zürich die Swiss Ice Hockey Games...

Zürich. (PM SIHF) Vom 14. bis 17. Dezember 2023 finden in der Swiss Life Arena in Zürich die Swiss Ice Hockey Games statt.

Patrick Fischer, Head Coach der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft, hat sein Aufgebot für die drei Spiele gegen Schweden, Tschechien und Finnland bekanntgegeben.

Das Kader besteht aus drei Torhütern, zehn Verteidigern und 15 Stürmern, alles Nationalmannschafts-erprobte Spieler. «Wir haben sicherlich das spielerisch stärkere und erfahrenere Team im Aufgebot als beim Karjala Cup im November in Finnland», sagt Fischer. Entscheidend sei die Spielfreude und der Wille zum Gewinnen.

«Wollen Reaktion zeigen»

«Wir freuen uns extrem, vor heimischem Publikum und in einem der zwei WM-Stadien der Heim-WM 2026 zu spielen», so der Head Coach, «wir wollen eine Reaktion zeigen nach dem nicht zufriedenstellenden Auftakt in Finnland.» Die Mehrheit der Spieler wird am Montag einrücken und bis und mit Mittwoch in der Swiss Life Arena trainieren. Die aufgebotenen Spieler der SC Rapperswil-Jona Lakers und von Genève-Servette HC stossen wegen des Viertelfinals der Champions Hockey League erst am Donnerstag zum Team.

Paterlini und Schöb als Assistant Coaches

Tommy Albelin, langjähriger Assistant Coach von Patrick Fischer, begleitet in diesem Jahr die U20-Nationalmannschaft an die WM nach Göteborg, Schweden. Aus diesem Grund wird Fischer diesmal von Thierry Paterlini und Patrick Schöb assistiert. Paterlini ist Head Coach der SCL Tigers, Schöb Head Coach der U18-Nationalmannschaft.

Autogrammstunde am Mittwoch

Wer die Spieler der Nationalmannschaft einmal ohne Ausrüstung und neben dem Spielfeld treffen möchte, der hat am Mittwoch, 13. Dezember die Gelegenheit dazu. Ab 14 Uhr findet im Restaurant der Kunsteisbahn Dolder in Zürich eine Autogrammstunde statt. Neben einer Autogrammkarte mit Unterschrift gibt es dann auch die Möglichkeit für ein Selfie mit einem der anwesenden Spieler.

So spielen die Schweizer

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 19.45 Uhr : Schweden – Schweiz

Samstag, 16. Dezember 2023, 18.00 Uhr: Schweiz – Tschechien

Sonntag, 17. Dezember 2023, 17.00 Uhr: Schweiz – Finnland

Tickets gibt es unter www.sihf.ch/ticketmaster oder am Spieltag an der Kasse beim Stadion. An den drei Spieltagen ist das Fan-Village vor dem Restaurant ZETT für Gross und Klein geöffnet. Hier kann man sich verpflegen, bei guter Musik die Stimmung geniessen, sich im Torwandschiessen messen und an tollen Gewinnspielen teilnehmen.

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Genoni Leonardo (EV Zug), Mayer Robert (Genève-Servette HC), Van Pottelberghe Joren (EHC Biel-Bienne)

Verteidiger (10): Aebischer David (SC Rapperswil-Jona Lakers), Berni Tim (Genève-Servette HC), Fora Michael (HC Davos), Frick Lukas (Lausanne HC), Geisser Tobias (EV Zug), Glauser Andrea (Lausanne HC), Heldner Fabian (Lausanne HC), Kukan Dean (ZSC Lions), Loeffel Romain (SC Bern), Marti Christian (ZSC Lions)

Stürmer (15): Andrighetto Sven (ZSC Lions), Bertschy Christoph (Fribourg-Gottéron), Corvi Enzo (HC Davos), Haas Gaëtan (EHC Biel-Bienne), Herzog Fabrice (EV Zug), Jäger Ken (Lausanne HC), Lehmann Marco (SC Bern), Malgin Denis (ZSC Lions), Moy Tyler (SC Rapperswil-Jona Lakers), Riat Damien (Lausanne HC), Richard Tanner (Genève-Servette HC), Scherwey Tristan (SC Bern), Senteler Sven (EV Zug), Simion Dario (EV Zug), Thürkauf Calvin (HC Lugano)

