Home International Europa Schweiz Erfahrenes Schweizer Team fÃ¼r das WEHT-Turnier in Finnland
Schweiz

Erfahrenes Schweizer Team fÃ¼r das WEHT-Turnier in Finnland

26. November 20252 Mins read29
Spielerinnen von Team Schweiz - Â© Bruno Dietrich / City-Press
ZÃ¼rich. (PM SIHF) Vom 8. bis 12. Dezember 2025 bestreitet das Schweizer Frauennationalteam das dritte Turnier der Womenâ€™s Euro Hockey Tour (WEHT) in Lahti und HÃ¤meenlinna (Finnland).

Head Coach Colin Muller setzt dabei auf ein erfahrenes Kader: Drei TorhÃ¼terinnen, sieben Verteidigerinnen und 14 StÃ¼rmerinnen stehen im Aufgebot.

Gleich zwÃ¶lf Spielerinnen haben 100 oder mehr LÃ¤nderspiele absolviert. Alina Marti vom EV Zug steht bei 97 EinsÃ¤tzen und ist nur noch wenige Partien von einem persÃ¶nlichen Meilenstein entfernt. Captain Lara Stalder fÃ¼hrt das Team weiterhin an und hat bereits 200 Spiele fÃ¼r die Schweiz bestritten.

Mit Alina MÃ¼ller (PWHL Boston) und neuerdings auch Nicole Vallario (PWHL New York) sowie den NCAA-Spielerinnen Monja Wagner, Alessia Baechler, Naemi Herzig, Vanessa Schaefer und Laura Zimmermann stehen gleich sieben in Nordamerika engagierte Akteurinnen im Aufgebot. ErgÃ¤nzt wird diese Auslandserfahrung durch TorhÃ¼terin Andrea BrÃ¤ndli, die seit drei Jahren in Schweden spielt und seit dieser Saison neu fÃ¼r den FrÃ¶lunda HC im Tor steht.

Â«Wir reisen mit einem erfahrenen Team nach Finnland. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unser Spiel gegen starke Gegnerinnen weiter formen und uns konsequent weiterentwickeln, dass wir optimal fÃ¼r die bevorstehenden Olympischen Spiele 2026 vorbereitet sindÂ», sagt Head Coach Colin Muller.

Das Schweizer Nationalteam reist am Montagmorgen, 8. Dezember 2025, nach Finnland. Der Turnierauftakt folgt am Mittwoch, 10. Dezember, um 14:00 Uhr MEZ gegen Tschechien, gefolgt vom Duell gegen Gastgeber Finnland einen Tag spÃ¤ter um 18:00 Uhr MEZ. Beide Spiele finden in Lahti statt. Den Abschluss bildet am Freitag, 12. Dezember, um 13:00 Uhr MEZ, die Partie in HÃ¤meenlinna gegen Schweden, rund eine Autostunde von Lahti entfernt.

Das Aufgebot im Detail

TorhÃ¼terinnen (3): Andrea BrÃ¤ndli (FrÃ¶lunda HC / SWE), Saskia Maurer (SC Bern), Monja Wagner (Union College / USA)
Verteidigerinnen (7): Alessia Baechler (Northeastern University / USA), Annic BÃ¼chi (EV Zug), Lara Christen (SC Bern), Alena Lynn Rossel (SC Bern), Shannon Sigrist (ZSC Lions), Nicole Vallario (PWHL New York / USA), Stefanie Wetli (SC Bern)
StÃ¼rmerinnen (14): Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Rahel Enzler (EV Zug), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Sinja Leemann (SC Bern), Lena-Marie Lutz (HC Ambri-Piotta), Alina Marti (EV Zug), Alina MÃ¼ller (PWHL Boston / USA), Kaleigh Quennec (SC Bern), Noemi Ryhner (EV Zug), Lisa RÃ¼edi (ZSC Lions), Vanessa Schaefer (University of British Columbia / CAN) , Lara Stalder (EV Zug), Ivana Wey (EV Zug), Laura Zimmermann (St. Cloud University / USA)

