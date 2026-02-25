Erfahrener Torhüter verstärkt die Wölfe zur Absicherung im Saisonendspurt

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg reagiert im Saisonendspurt und verpflichtet mit sofortiger Wirkung Torhüter Marco Wölfl.

Der 31-jährige Schlussmann soll dem Wolfsrudel zusätzliche Stabilität und Tiefe auf der Torhüterposition verleihen.

Trotz der jüngsten Entwarnung bei Fabian Hegmann hat sich die sportliche Leitung bewusst für diesen Schritt entschieden. Ziel ist es, in der entscheidenden Phase der Saison personell bestmöglich aufgestellt zu sein und auf alle Eventualitäten reagieren zu können.

Wölfl bringt umfangreiche Erfahrung aus den deutschen Profiligen mit und kennt das Umfeld in Freiburg bereits. Mit seiner Ruhe, Routine und Professionalität soll er dem Team in den kommenden Wochen zusätzliche Sicherheit geben und den internen Konkurrenzkampf auf einem hohen Niveau halten.

Sportdirektor Peter Salmik: „Gerade im Saisonendspurt entscheiden oft Kleinigkeiten. Wir wollen auf der Torhüterposition maximal abgesichert sein und alle Optionen offenhalten. Die Entwarnung bei Fabian freut uns sehr, dennoch ist es wichtig, in dieser Phase zusätzliche Qualität und Erfahrung im Kader zu haben. Marco kennt die Liga, den Verein, bringt Routine mit und wird sich schnell integrieren.“

Neuzugang Marco Wölfl ergänzt: „Für mich war beim ersten Kontakt sofort klar, dass ich zurückkommen und helfen möchte, auch wenn andere Optionen noch offen waren. Freiburg ist etwas Besonderes für mich. Ich möchte die Mannschaft in dieser entscheidenden Phase bestmöglich unterstützen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unser Ziel gemeinsam erreichen. Ich freue mich riesig auf die Jungs von früher und vor allem auf unsere Fans. Jetzt geht es in die heiße Phase der Saison. Kommt alle in die Halle, jede Unterstützung zählt.“