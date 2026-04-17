Erfahrener Top-Goalie mit DEL2-Erfahrung wechselt zu den Eisbären Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg haben die Torhüterposition für die Saison 2026-2027 neu besetzt.

Mit Oskar Autio verpflichtet der DEL2-Club einen der stärksten Torhüter der vergangenen Jahre.

Der 26-jährige Finne wurde in der Saison 2024-2025 sowohl als Torhüter des Jahres als auch als Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet. Auch in der Spielzeit 2025-2026 bestätigte er seine Leistungen und gehörte erneut zu den konstantesten Goalies der Liga.

Autio wurde in Finnland ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrung in verschiedenen europäischen Ligen. Der 1,85 Meter große Torhüter gilt als ruhiger, strukturierter Spieler mit hoher Fangquote und der Fähigkeit, Spiele entscheidend zu beeinflussen.

Die Gespräche zwischen den Eisbären und Oskar Autio verliefen klar und zielgerichtet. Nach der Vertragsauflösung in Rosenheim konnte die Einigung sehr schnell und unkompliziert erzielt werden.

Oskar Autio sagt: „Ich fühle mich sehr geehrt und dankbar für die Möglichkeit, im nächsten Jahr Teil dieses Teams zu sein. Ich habe nur Gutes über die Eisbären als Organisation und über die Stadt Regensburg gehört. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Mitspieler kennenzulernen und mit der Arbeit zu beginnen. Besonders freue ich mich darauf, euch Fans zu treffen. Lasst uns diese gemeinsame Reise zu etwas Besonderem machen.“

Headcoach und sportlicher Leiter Peter Flache sagt: „Es war unser klares Ziel, einen absoluten Top-Torhüter zu verpflichten. Unser Goalie-Coach Joey Vollmer hatte eine lange Liste an Kandidaten und ganz oben stand Oskar Autio. Oskar kommt als Spieler und Torhüter des Jahres 2024-2025 zu uns und wird unsere klare Nummer 1 sein. Er ist ein Goalie, der jedes Spiel bestreiten und sich täglich aufs Neue beweisen will und mit seinen 26 Jahren im besten Torhüteralter steht. Oskar gehört zu den besten Torhütern der Liga. Wir freuen uns sehr, dass sich Oskar für Regensburg entschieden hat.“

Mit der Verpflichtung von Oskar Autio setzen die Eisbären Regensburg auf Kontinuität und Qualität auf der Schlüsselposition im Tor.