Erfahrener StÃ¼rmer kommt nach Erding

Erding. (PM Gladiators) Mit Marc Schmidpeter verstärken die Erding Gladiators ihre Offensive.

Der 30-jährige Stürmer bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus der DEL2 und Oberliga mit, sondern auch Führungsqualität und ein starkes Zweikampfverhalten.

Trainer Dominik Quinlan freut sich über den Neuzugang: „Marc war ein absoluter Wunschspieler von mir. Er bringt alles mit – Erfahrung, Präsenz, einen starken Schuss – und er wird unsere Offensive bereichern. Ich bin überzeugt, dass er bei uns eine zentrale Rolle spielen wird.“

Ausgebildet beim EV Landshut, durchlief Schmidpeter sämtliche U-Nationalmannschaften Deutschlands und feierte bereits als Jugendlicher sein Debüt im Profi-Eishockey. Stationen wie Ingolstadt, Kaufbeuren, Ravensburg, Kassel, Rosenheim und zuletzt Bad Tölz prägen seine Karriere, in der er sowohl in der DEL als auch in der DEL2 sowie über viele Jahre in der Oberliga seine Klasse unter Beweis stellte.

In der vergangenen Saison gelangen ihm 30 Scorerpunkte (13 Tore / 17 Assists) in 39 Spielen für die Tölzer Löwen – in den Playoffs steuerte er 11 Punkte in 8 Partien bei.

Mit Marc Schmidpeter gewinnen die Gladiators nicht nur einen torgefährlichen Außenstürmer, sondern auch einen Spieler, der Verantwortung übernimmt und junge Spieler anleiten kann – ein echter Gewinn für das Team.

