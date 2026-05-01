Erfahrener Stürmer geht in seine dritte Saison beim EV Lindau

Lindau. (EVL) Am Bodensee setzt man weiterhin auf die Dienste eines erfahrenen Stürmers: Marcus Marsall, die 36 Jahre alte Nummer 42 der EV Lindau Islanders, hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

Aufgrund seiner mannschaftsdienlichen Spielweise wollte man Marsall unbedingt im Team halten – entsprechend groß ist die Freude über die gelungene Vertragsverlängerung.

Der umtriebige Marsall konnte in seinen ersten beiden Spielzeiten bei den Inselstädtern voll überzeugen. In 109 Spielen erzielte er 95 Scorerpunkte. Durch seine harte Arbeit auf dem Eis sowie seine lockere und offene Art abseits davon, genießt der Stürmer sowohl im Team als auch bei den Fans ein hohes Ansehen. Auch in der kommenden Saison wird der erfahrene Offensivspieler voraussichtlich wieder Führungsrollen übernehmen und gemeinsam mit den weiteren Routiniers die jungen Spieler der Islanders in ihrer Entwicklung unterstützen. In der vergangenen Spielzeit gehörte Marsall bereits zum Kreis der Assistant-Kapitäne.

Marcus Marsall stammt aus Nürnberg, wo er beim EHC 80 Nürnberg seine Eishockeylaufbahn begann. Anschließend wechselte er in den Nachwuchs des EV Landshut und absolvierte dort von 2005 bis 2008 insgesamt 115 Spiele für die U18 der Niederbayern. Zudem lief er bereits in dieser Zeit einmal für die Landshut Cannibals in der DEL2 auf.

Ab der Saison 2008/2009 spielte Marsall im Herrenbereich. Für die Landshut Cannibals bestritt er als Rookie in der zweiten Liga 47 Hauptrunden- sowie sechs Playoff-Spiele. Von 2009 bis 2014 stand er bei den Starbulls Rosenheim in der zweiten Liga bzw. der späteren DEL2 unter Vertrag und kam dort auf 263 Einsätze. Danach folgte ein dreijähriges Engagement in Bayreuth: Zunächst zwei Spielzeiten in der Oberliga, anschließend gelang ihm mit den Tigers der Aufstieg in die DEL2. In 158 Spielen sammelte er beachtliche 111 Scorerpunkte.

Es folgten fünf erfolgreiche Jahre beim Herner EV im Ruhrgebiet. Dort absolvierte Marsall von 2017 bis 2022 insgesamt 236 Partien und erzielte herausragende 339 Scorerpunkte – seine bis dato produktivste Zeit. Zur Saison 2022/2023 zog es den gebürtigen Franken zurück in den Süden, wo er zwei Jahre für die Indians in Memmingen auflief. Im Sommer 2024 wechselte er schließlich an den Bodensee zu den Lindau Islanders.

Stimmen

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Marcus hat insbesondere in der ersten Spielzeit seinen Scoring-Touch bewiesen. Diese Saison war etwas herausfordernder für ihn, nichtsdestotrotz sind wir überzeugt davon, dass er für die Offensive ein wichtiger Baustein sein kann und auch wird.“

Marcus Marsall: „Das familiäre Umfeld in Lindau und die Philosophie, erneut mit einem jungen und hungrigen Trainer in die neue Saison zu gehen, haben mich überzeugt, ein weiteres Jahr hier zu spielen und den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen. Ich freue mich, dass meine Leistungen honoriert werden und ich damit den Standort weiter voranbringen kann. Schon jetzt blicke ich voller Vorfreude auf die neue Saison – meine dritte in Lindau.“