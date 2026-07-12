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SC RiesserseeTransfer-News

Erfahrener Stürmer für die Offensive des SC Riessersee kommt vom Rivalen Tölzer Löwen

12. Juli 20262 Mins read98
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Maximilian Spöttel - © Sportfoto-Sale (DR)
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Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Max Spöttel wechselt ein erfahrener Angreifer vom Oberliga-Konkurrenten Tölzer Löwen unter die Alpspitze.

Der 30-jährige Stürmer wurde am 11. September 1995 in Bad Nauheim geboren und durchlief die Nachwuchsabteilung des hessischen Traditionsclubs. Für seinen Heimatverein sammelte Spöttel auch erste Erfahrungen in der DEL2. Im Laufe seiner Karriere führte ihn sein Weg über mehrere Stationen im deutschen Eishockey, darunter Essen, Neuwied, Halle, Leipzig und Hamburg. Die vergangenen drei Spielzeiten stand der Angreifer bei den Tölzer Löwen unter Vertrag.

Die abgelaufene Saison verlief für den erfahrenen Stürmer aufgrund einer Verletzung nicht wie erhofft, weshalb er erst spät ins Spielgeschehen eingreifen konnte.

Nun freut sich Spöttel auf den Neustart beim SCR. „Ich fühle mich in der Region sowieso schon sehr wohl und die Gespräche mit den Verantwortlichen haben einfach gut gepasst“, erklärt der Neuzugang.
Auf dem Eis beschreibt sich der Angreifer als laufstarken und mannschaftsdienlichen Spieler: „Ich laufe gut Schlittschuh, spiele mit viel Energie und Einsatz und habe einen guten Schuss.“ Für die kommende Saison hat der 30-Jährige klare Vorstellungen: „Wichtig ist, dass wir uns als Mannschaft schnell zusammenfinden und dann eine ordentliche Saison spielen, die uns in die Playoffs führt.“

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl freut sich über die Verpflichtung: „Max bringt viel Erfahrung in der Oberliga mit und kennt die Liga sehr gut. Er ist ein Spieler, der hart arbeitet und sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Art weiterhelfen kann.“

Mit der Verpflichtung von Max Spöttel verstärken die Weiß-Blauen ihren Angriff um einen erfahrenen Spieler, der seine Qualitäten und seine Routine in die Mannschaft einbringen soll.

Darüber hinaus setzen die Weiß-Blauen weiterhin auf ihren eigenen Nachwuchs: DNL-Torhüter Robin Merwald sowie die Verteidiger Christian Pelg und Johannes Mittermaier werden den Profikader ergänzen und unter Cheftrainer Leif Carlsson die nächsten wichtigen Schritte in ihrer Entwicklung nehmen. Damit unterstreicht der SC Riessersee einmal mehr seinen Weg, jungen Spielern aus den eigenen Reihen Perspektiven im Seniorenbereich zu bieten.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maximilian Spöttel @ Elite Prospects

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