Erfahrener StÃ¼rmer fÃ¼r die Huskies

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub hat Stürmer Laurin Braun unter Vertrag genommen.

Braun wurde am 18. Februar 1991 in Lampertheim geboren. Seine Karriere begann der 34-Jährige, der zuletzt für die Düsseldorfer EG spielte, bei den Eisbären Berlin. Nach einem einjährigen Abstecher zu den Jungadlern Mannheim setzte er seinen Weg bei den Eisbären fort und debütierte in der Saison 2008/2009 für Berlin in der DEL. Insgesamt neun Jahre schnürte der Flügelstürmer die Schlittschuhe für den Hauptstadt-Club. Dort gewann er 2010 die European Trophy und zwischen 2011 und 2013 den Titel-Hattrick.

Von 2017 bis 2019 trug Braun das Trikot des ERC Ingolstadt. Anschließend ging er drei Jahre für die Krefeld Pinguine auf das Eis. Ab 2022 spielte er für die Grizzlys Wolfsburg. Im Dezember 2024 absolvierte Braun in Wolfsburg sein 700. DEL-Spiel. Wenige Wochen später wechselte der Angreifer zur Düsseldorfer EG.

Nach 721 DEL-Spielen (266 Punkte, 105 Tore) entschied sich der 179cm große Stürmer nun für den Wechsel zu den Schlittenhunden.

Im internationalen Bereich kam Braun bei mehreren Junioren-Turnieren für den DEB zum Einsatz. 2010 schaffte er als Stammspieler der U20-Auswahl mit Deutschland ungeschlagen den direkten Wiederaufstieg in die Top-Division, in der er im Folgejahr spielte. Für die A-Nationalmannschaft debütierte Braun in der Spielzeit 2013/2014. Insgesamt 22-mal trug er das Trikot mit dem Bundesadler, zuletzt 2022.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Ich freue mich sehr auf Laurin! Er wird unseren Angriff qualitativ verbessern. „Lolle“ wird neben seiner enormen Erfahrung und spielerischen Fähigkeiten eine große Portion positive Mentalität in den Kader und die Kabine bringen. Er hat über Jahre auf höchstem Niveau seine Qualität unter Beweis gestellt und brennt darauf, dies auch hier in Kassel zu tun.“

Laurin Braun: „Ich bin sehr glücklich darüber, nun ein Teil des Rudels zu sein und kann es kaum abwarten, endlich vor den Huskies-Fans auf dem Eis stehen zu dürfen.“

