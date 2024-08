Erfahrener Schwede verstÃ¤rkt DEL2-Champion EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Die Suche nach einem neuen Kontingentstürmer ist beendet: Mit Olle Liss hat Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg einen schussgewaltigen Angreifer aus Schwedens zweiter...

Regensburg. (PM Eisbären) Die Suche nach einem neuen Kontingentstürmer ist beendet: Mit Olle Liss hat Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg einen schussgewaltigen Angreifer aus Schwedens zweiter Liga unter Vertrag genommen.

Das gab der Klub jetzt im Rahmen seines Vorbereitungsspiel gegen DEL-2-Kontrahent Dresdner Eislöwen bekannt. Der 31-jährige Schwede kommt mit der Empfehlung aus über 560 Profispielen in seinem Heimatland in die Oberpfalz, in denen ihm 390 Scorerpunkte gelangen (199 Tore und 191 Assists). Seine Leistungen brachten den Außenstürmer einst sogar in den Kreis der schwedischen Nationalmannschaft, für die er insgesamt acht Mal auflief (sechs Tore, zwei Vorlagen für acht Punkte). Bei den EBR wird er die Rückennummer #44 tragen.

Ausgebildet in seiner Heimat spielte sich Liss über den Nachwuchs von Leksands IF in den höchsten schwedischen Nachwuchsligen bis in deren Zweitliga-Team, für das er in der Saison 2011/2012 debütierte. Sein Weg führte anschließend in Schwedens dritthöchste Spielklasse, wo er sich in den folgenden drei Jahren mit überragenden Leistungen für einen Wechsel zum dänischen Topteam Aalborg Pirates empfahl. Im Alter von erst 22 Jahren trumpfte der Skandinavier in der hoch einzuschätzenden dänischen Beletage 2015/2016 groß auf: In nur 49 Einsätzen netzte Liss 27 Mal selbst ein und legte 29 weitere Treffer auf (56 Zähler).

Es folgte der 2016/2017 der Wechsel zurück nach Schweden in die dortige Zweite Liga „HockeyAllsvenskan“. Für Västerviks IK und in der Folgesaison 2017/2018 zunächst IK Pantern knüpfte er beinahe nahtlos an seine Topleistungen aus Dänemark an und sammelte in der defensivstarken Klasse 65 Torbeteiligungen (36 Treffer, 29 Vorlagen) in 96 Partien. Unter der Saison zog es den Scharfschützen dann ins Oberhaus Rögle. Mit überragenden 14 Scorerpunkten in nur elf Einsätzen (sechs Tore und acht Assists) rechtfertigte er seine Nominierungen für die schwedische Nationalmannschaft, für die er insgesamt acht Mal im Kader stand und dabei ebenso viele Scorerpunkte verbuchte.

Topstatistiken in Schwedens Zweiter Liga

Nach einer weiteren, weniger erfolgreichen Saison für Rögle verschlug es Liss in die internationale EBEL (heute ICEHL) zum Dornbirner EC, den er aber nach nur 17 Partien und vier Zählern bereits wieder gen Heimat verließ. Seither überzeugt Liss wieder im schwedischen Unterhaus – in drei Jahren für IF Björklöven und zwei für Djurgårdens IF lief er 284 weitere Male in dieser Spielklasse auf und zählte dabei stets zu den gefährlichsten Stürmern seines Teams (insgesamt 208 Torbeteiligungen in dieser Zeit).

Für die Eisbären sei der schussgewaltige Angreifer ein Glücksfang, wie Trainer Ville Hämäläinen betont: „Ich bin sehr glücklich, dass sich Olle Liss für uns entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Stürmer, der in Schwedens Topligen immer stark performt hat.“ Liss könne für die Domstädter ein „echter Unterschiedsspieler werden“, glaubt der Finne, der seinem neuesten Schützling obendrein attestiert, ein „hervorragender Teamplayer und Leader“ zu sein. Hämäläinen ergänzt: „Er ist ein wirklich starker Offensivmann, der tolle Spielmacherqualitäten und einen noch besseren Schuss hat.“

Liss selbst freut sich auf die neue Herausforderung – es ist seine erste Station in Deutschland. Er sagt: „Ich hatte super Gespräche mit den Regensburger Verantwortlichen, vor allem mit Ville Hämäläinen. Ich mag ihre Ansichten und vor allem, was sie mir alles über Stadt, Team und die Fans in Regensburg erzählt haben.“ Er wolle seinen neuen Kollegen möglichst gut dabei helfen, das Bestmögliche aus der Mannschaft herauszuholen.“ Dafür bringe er einige Qualitäten mit, wie er selbst beschreibt: „Ich mag es, Verantwortung zu übernehmen und alle mit einzubinden – damit wir alle gemeinsam unsere Ziele erreichen. Ich versuche immer, offensiv wie defensiv alles zu geben – aber meine größten Stärken habe sich sicherlich vor dem gegnerischen Tor.“ Er könne es kaum erwarten, endlich in die neue Spielzeit zu starten.

Die Karriere von Olle Liss in Zahlen

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Fabio Marx (U-24-Spieler), Eetu Laurikainen (neu/AL) und Jonas Neffin (U 24)

Abwehr: Sandro Mayr (U 24), Moritz Köttstorfer (neu/U-21-Spieler), Xaver Tippmann, Jakob Weber, André Bühler, Korbinian Schütz, Patrick Demetz und Sean Giles (neu)

Sturm: Ryon Moser (neu), Christoph Schmidt (U 24), Richard Diviš, Marvin Schmid, Matěj Giesl (neu), Niklas Zeilbeck (U 21), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (neu/U 21), Yuma Grimm (U 24), Olle Liss (neu/AL), Nikola Gajovský, Kevin Slezak (U 24), Corey Trivino (AL) und David Morley (neu/AL)

Trainerteam: Ville Hämäläinen (Headcoach) und Jan Šuráň (Assistent)