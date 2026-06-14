Erfahrener Schwede für die Offensive des SC Riessersee

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Mit Robin Johansson wechselt ein erfahrener schwedischer Stürmer unter die Alpspitze.

Der am 27. Januar 1990 im schwedischen Mora geborene Angreifer stand zuletzt bei den Aigles de Nice in der höchsten französischen Spielklasse unter Vertrag. Zuvor sammelte Johansson in seiner Heimat über viele Jahre hinweg Erfahrung auf hohem Niveau und lief unter anderem für Mora IK und Linköping in den oberen schwedischen Ligen auf. Damit bringt der 36-Jährige nicht nur internationale Erfahrung, sondern auch reichlich Routine und Führungsqualitäten mit nach Garmisch-Partenkirchen.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Robin ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt und auf wie neben dem Eis Verantwortung übernehmen kann. Er ist läuferisch stark, arbeitet in beide Richtungen und bringt genau die Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten.“

Robin Johansson selbst nennt vor allem die Tradition des Clubs und das Umfeld unter der Alpspitze als entscheidende Gründe für seinen Wechsel. Die Gespräche mit Cheftrainer Leif Carlsson und Geschäftsführer Michael Kreitl hätten ihn zusätzlich überzeugt. „Beide haben mir die Ambitionen des Clubs und den Weg der Organisation klar aufgezeigt. Das hat mich sehr angesprochen“, erklärt der Schwede. Gleichzeitig freue er sich auf Garmisch-Partenkirchen, das Team und die Fans im Olympia-Eissportzentrum.

Auf dem Eis beschreibt sich Johansson als laufstarken Zwei-Wege-Center, der Verantwortung übernimmt und in allen Zonen des Spielfelds seinen Beitrag leisten will. „Ich möchte offensiv wie defensiv helfen und meine Erfahrung in die Mannschaft einbringen“, so der 36-Jährige.

Mit Robin Johansson gewinnt der SCR einen erfahrenen Stürmer, der mit Spielintelligenz, Führungsqualitäten und Präsenz wichtige Impulse für die neue Saison setzen soll.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Robin Johansson @ Elite Prospects

143 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro