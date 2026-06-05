Erfahrener Rechtsschütze für die Defensive: Selber Wölfe verpflichten Sören Sturm

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe sichern sich die Dienste von Verteidiger Sören Sturm.

Der 36-jährige Rechtsschütze bringt über 1000 Profispiele, mehrere Meistertitel sowie reichlich Erfahrung aus den höchsten deutschen Ligen mit und will mit seiner Führungsstärke und Spielintelligenz eine tragende Rolle einnehmen.

Neuzugang mit Erfahrung und Qualität

Die Selber Wölfe können einen weiteren wichtigen Neuzugang vermelden: Mit Sören Sturm wechselt ein erfahrener Verteidiger in die Porzellanstadt. Der gebürtige Kölner ist ein offensiv ausgerichteter Abwehrspieler, der mit Übersicht, Spielaufbau und Abschlussstärke überzeugt. Als Rechtsschütze verleiht er der Defensive zusätzliche Variabilität – sowohl im Spiel nach vorne als auch im Powerplay.

Karriere mit beeindruckenden Zahlen

Ein Blick auf die Vita von Sören Sturm, der in der abgelaufenen Saison sein 1000. Profispiel absolvierte, unterstreicht seine enorme Erfahrung eindrucksvoll: Der Verteidiger absolvierte bislang 325 Spiele in der DEL, dazu kommen über 500 Einsätze in der DEL2 bzw. 2. Liga sowie mehr als 100 Partien in der Oberliga. Über viele Jahre hinweg gehörte Sören Sturm damit zum festen Bestandteil im deutschen Profi-Eishockey und konnte seine Qualitäten konstant auf hohem Niveau unter Beweis stellen. Zudem holte er sich zweimal den DEL2-Meistertitel (2016 mit Kassel, 2019 mit Ravensburg) sowie 2024 die Oberliga-Meisterschaft mit den Bietigheim Steelers. Mit über 1000 Profispielen und mehreren Meistertiteln bringt Sturm nicht nur Erfahrung, sondern auch eine ausgeprägte Siegermentalität mit nach Selb.

Bewusste Entscheidung für Selb

Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Selb ist ein Verein, der kurz- oder langfristig wieder plant, in die DEL2 zu kommen – und genau das hat mich gereizt. Ich kenne die Oberliga sehr gut und weiß, wie wichtig ein starkes Umfeld, Zusammenhalt und eine klare Identität sind. Die Selber Wölfe stehen für Leidenschaft, harte Arbeit und ehrliches Eishockey. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam mit den Fans eine starke Saison spielen.“

Führungsstärke und mannschaftsdienliche Spielweise

Sören Sturm beschreibt sich selbst als verantwortungsbewussten Teamplayer: „Ich bin ein Verteidiger, der viel Wert auf Stabilität, Übersicht und Teamplay legt. Mir ist wichtig, Verantwortung auf dem Eis zu übernehmen – sowohl defensiv als auch offensiv. Ich versuche, mit Ruhe und Erfahrung Sicherheit ins Spiel zu bringen, körperlich präsent zu sein und der Mannschaft in jeder Situation zu helfen.“ Gerade diese Mischung aus defensiver Stabilität und offensiven Impulsen macht ihn zu einem wichtigen Baustein im Kader der Wölfe.

Erfahrung als Schlüssel für den Teamerfolg

Seine langjährige Erfahrung will Sören Sturm gezielt in die Mannschaft einbringen: „Über die Jahre in DEL, DEL2 und Oberliga habe ich viele Situationen erlebt – sportlich, aber auch menschlich. Diese Erfahrung möchte ich weitergeben, besonders an die jüngeren Spieler. Mir ist wichtig, auf und neben dem Eis ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein und mit gutem Beispiel voranzugehen.“ Gerade in engen und schwierigen Phasen sieht sich der Verteidiger in der Pflicht: „Da braucht ein Team Ruhe, Zusammenhalt und Führung. Genau da möchte ich Verantwortung übernehmen, damit wir als Gruppe konstant auftreten und erfolgreich sind.“

Klare Ziele für die neue Saison

Auch für die kommende Spielzeit hat der Neuzugang klare Vorstellungen: „Mein größtes Ziel ist immer der mannschaftliche Erfolg. Ich möchte dazu beitragen, dass wir als Team eine starke und erfolgreiche Saison spielen. Persönlich will ich konstant performen und der Mannschaft in jeder Situation helfen. Außerdem ist mir wichtig, gesund zu bleiben und meine Erfahrung bestmöglich einzubringen, damit wir gemeinsam möglichst viele Siege feiern können.“

Stimme zum Transfer

Sportlicher Leiter Frank Hördler zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Mit Sören Sturm gewinnen wir enorme Erfahrung und zusätzlich viel offensive Qualität. Er ist eine echte Verstärkung für unsere Mannschaft und wird unserem Spiel nach vorne wichtige Impulse geben.“